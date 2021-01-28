Московский областной суд оставил под арестом Алексея Навального. Ранее Химкинский суд арестовал оппозиционного политика на 30 суток. Адвокаты Навального опротестовали это решение, апелляция состоялась сегодня, 28 января. В суде Алексей Навальный присутствовал не лично, а наблюдал за заседанием по видеосвязи.

Перед заседанием Алексею Навальному рассказали про обысках, которые накануне прошли у его брата Олега Навального, и его сторонников. Накануне Любовь Соболь и Олега Навального задержали на 48 часов. Они проходят по новому делу о нарушении антикоронавирусных правил.





В начале заседания Алексей пожаловался, что не мог остаться наедине с адвокатами. Судья Муса Мусаев эту возможность ему предоставил. В ходе процесса сторона защиты попросила приложить к делу оригиналы ордеров и справки из клиники Charite, которые свидетельствовали, что Навальный после отравления проходил лечение в Германии. По словам адвоката Кобзева, ФСИН было известно, где находится Навальный — из документов, которые он направлял в Россию.





«Они указывают, что адрес был не подтвержден, но это голословно, потому что они этот адрес никак не проверяли. И, зная, что Навальный в Берлине, приезжали по месту жительства, составляли рапорты — прекрасно зная, что он в Берлине, это знал весь мир и вся страна, он получал интенсивную терапию после отравления», — подчеркивает Кобзев. Он отмечает, что статья 397 УПК, которой руководствовался Химкинский суд, не может применяться, потому что она регулирует только замену на реальный срок колонии-поселения, штрафа или исправительных работ, а не условного срока.





«Судебное заседание по такому вопросу не могло быть назначено и не могло произойти ни в здании суда, ни в отделе полиции», — продолжает юрист и называет ссылки на эти статьи «абсурдными и бессмысленными».