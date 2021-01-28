Суд оставил под арестом Алексея Навального
Московский областной суд оставил под арестом Алексея Навального. Ранее Химкинский суд арестовал оппозиционного политика на 30 суток. Адвокаты Навального опротестовали это решение, апелляция состоялась сегодня, 28 января. В суде Алексей Навальный присутствовал не лично, а наблюдал за заседанием по видеосвязи.
Перед заседанием Алексею Навальному рассказали про обысках, которые накануне прошли у его брата Олега Навального, и его сторонников. Накануне Любовь Соболь и Олега Навального задержали на 48 часов. Они проходят по новому делу о нарушении антикоронавирусных правил.
В начале заседания Алексей пожаловался, что не мог остаться наедине с адвокатами. Судья Муса Мусаев эту возможность ему предоставил. В ходе процесса сторона защиты попросила приложить к делу оригиналы ордеров и справки из клиники Charite, которые свидетельствовали, что Навальный после отравления проходил лечение в Германии. По словам адвоката Кобзева, ФСИН было известно, где находится Навальный — из документов, которые он направлял в Россию.
«Они указывают, что адрес был не подтвержден, но это голословно, потому что они этот адрес никак не проверяли. И, зная, что Навальный в Берлине, приезжали по месту жительства, составляли рапорты — прекрасно зная, что он в Берлине, это знал весь мир и вся страна, он получал интенсивную терапию после отравления», — подчеркивает Кобзев. Он отмечает, что статья 397 УПК, которой руководствовался Химкинский суд, не может применяться, потому что она регулирует только замену на реальный срок колонии-поселения, штрафа или исправительных работ, а не условного срока.
«Судебное заседание по такому вопросу не могло быть назначено и не могло произойти ни в здании суда, ни в отделе полиции», — продолжает юрист и называет ссылки на эти статьи «абсурдными и бессмысленными».
Адвокат Ольга Михайлова напоминает, что заседание проходило в здании МВД — именно того ведомства, которое вынесло постановление о заключении под стражу, а это нарушение принципа разделения власти на судебную, исполнительную и законодательную. Также она рассказывает, что адвокаты узнали о суде за несколько минут до его начала.
Сам Алексей Навальный назвал прошедший суд первой инстанции «одним большим нарушением закона».
«Я, честно говоря, подумал, может это программа розыгрыш, сейчас разъедутся кулисы, Путин выйдет, скажет: «Ха-ха, Алексей, так мы решили над тобой пошутить, ты пять месяцев не был а нашей стране», — сказал он.
Представители ФСИН и МВД отметили, что доводы жалобы не поддерживают и попросили оставить решение суда без изменений. Прокурор Фадеев и представитель МВД Наумова повторяют позиции: решение Химкинского суда законно, отменять его не надо.
Гособвинитель уточняет, что порядок разрешения замены наказания регламентирован, а принимая решение суд руководствовался статьями УПК, регламентирующими соответствующими нормами. Нарушения права на защиту, по его мнению, не было, право на консультацию у адвокатов не нарушалось, Навального в этом не ограничивали. Состязательность сторон, по его мнению, подтверждается протоколом судебного заседания, из которого видно, что защитники имели все возможности.
«Несогласие с решением суда не свидетельствует о его незаконности», — подчеркивает он.
Судья, пробыв в совещательной комнаты минуты четыре, выносит решение: оставить решение без изменений.
— Навальный, все понятно? — приводит вопрос судьи «Медиазона».
— Мне все было понятно до начала заседания суда, спасибо, — отвечает Навальный.
Напомним, 17 января Алексей Навальный вернулся в Россию после реабилитации в Германии. Самолет политика должен был приземлиться во Внуково, однако «по техническим причинам» судно направили в Шереметьево. Там Навального задержали после прохождения паспортного контроля. Основанием послужило то, что в конце прошлого года ФСИН объявила оппозиционера в федеральный розыск.
В ведомстве считают, что он нарушил условия приговора: должен был регулярно отмечаться по делу «ИВ РОШЕ», но в течение года несколько раз пропустил обязательные явки. Химкинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Алексея Навального на 30 суток.
31 января на площади перед БКЗ должна пройти вторая акция в поддержку Навального. Томские власти мероприятие не согласовали.
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