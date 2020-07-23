Суд оштрафовал томский санаторий за отдых детей в период пандемии

Томский районный суд Томской области оштрафовал ООО «Санаторий Космонавт» штраф на 150 тысяч рублей за отдых детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

«Согласно материалам дела, ООО не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности в Томской области - на территорию санатория заехало более 100 детей. Сотрудники полиции составили протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — приводит издание слова сотрудника пресс-службы.

По его данным, после выявления нарушения детей в течение двух дней вернули родителям.





В свою очередь, в санатории заявили, что дети приезжали в учреждение по полисам ОМС для прохождения лечения, а не для отдыха.





Ранее сообщалось, что в Томской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа.