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23 июля,
2020
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Суд оштрафовал томский санаторий за отдых детей в период пандемии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томский районный суд Томской области оштрафовал ООО «Санаторий Космонавт» штраф на 150 тысяч рублей за отдых детей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Суд оштрафовал томский санаторий за отдых детей в период пандемии

«Согласно материалам дела, ООО не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности в Томской области - на территорию санатория заехало более 100 детей. Сотрудники полиции составили протокол по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)», — приводит издание слова сотрудника пресс-службы.

По его данным, после выявления нарушения детей в течение двух дней вернули родителям.


В свою очередь, в санатории заявили, что дети приезжали в учреждение по полисам ОМС для прохождения лечения, а не для отдыха.


Ранее сообщалось, что в Томской области режим повышенной готовности продлен до 1 августа.

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