Суд оштрафовал семью 10-летнего мальчика, который прокатил сестру на машине отца

Родители десятилетнего мальчика, который прокатил свою сестру по улицам Томска, привлечены к административной ответственности, сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Напомним, в мае этого года сотрудники полиции обнаружили автомобиль Toyota Highlander, который наехал на железнодорожные рельсы. За рулем оказался 10-летний мальчик, в салоне находилась его 4-летняя сестра.
Районная комиссия по делам несовершеннолетних в отношении родителей мальчика возбудила дело по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Однако рассмотрение дело было прекращено.
Прокуратура Октябрьского района провела проверку. По протесту прокурора суд отменил постановление комиссии о прекращении дела. При новом рассмотрении дела родителя привлекли к административной ответственности. Родитель должен заплатить административный штраф, его размер не уточняется.
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