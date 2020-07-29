Суд оштрафовал семью 10-летнего мальчика, который прокатил сестру на машине отца

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Родители десятилетнего мальчика, который прокатил свою сестру по улицам Томска, привлечены к административной ответственности, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Напомним, в мае этого года сотрудники полиции обнаружили автомобиль Toyota Highlander, который наехал на железнодорожные рельсы. За рулем оказался 10-летний мальчик, в салоне находилась его 4-летняя сестра.