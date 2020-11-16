Суд оштрафовал на две тысячи северчанку, которая отказалась надеть маску в такси

Северский городской суд рассмотрел дело в отношении северчанки, которая в октябре 2020 года села в такси без маски. Женщина потребовала от таксиста ехать без маски и настаивала на том, что распоряжение губернатора Томской области Сергея Жвачкина о введении режима повышенной готовности является незаконным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.





«Судом учтено, что допущенное правонарушение посягает на общественный порядок и общественную безопасность, создает реальные предпосылки распространения новой коронавирусной инфекции на территории города и в целом в РФ», — отметили в суде.





Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у женщины маленького ребенка. Постановление не вступило в законную силу.





Напомним, что в Томской области масочный режим действует с мая. С 9 октября в регионе ужесточаются меры по соблюдению масочного режима. Согласно решению, торговые точки, заведения общепита, пассажирский транспорт и прочие организации всех форм собственности, а также индивидуальные предприниматели не вправе обслуживать граждан, если те не используют защитные маски.





За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.





Всего на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрировано 1 547 774 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Под медицинским наблюдением остаются 355 396 человек.