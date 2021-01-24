Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Ксению Фадееву за массовую акцию протеста в Томске
Октябрьский районный суд в Томске оштрафовал главу штаба Навального и депутата городской думы Ксению Фадееву, которая организовала масштабную акцию протеста в защиту арестованного Алексея Навального, на 25 тысяч рублей. Об этом Ксения написала в своем telegram-канале.
23 января в Томске на площадь Ново-Соборную на митинг вышли около трех тысяч человек.
Судья признал Ксению Фадееву виновной по статье 20.2 часть 2 КоАП (организация несогласованной акции). По словам Ксении, решение суда она планирует обжаловать.
Организаторов митинга Ксению Фадееву и Андрея Фатеева задержали вчера, после шествия, по дороге в штаб. К ним подъехали несколько экипажей с мигалками, и полицейские отвезли их в РОВД. Позже стало известно, что заседание в Октябрьском суде перенесли на следующий день.
Судил Ксению Максим Вылегжанин. Этот же судья вынесет приговор Андрею Фатееву.
UPD 16.41: Депутата гордумы Андрея Фатеева тоже оштрафовали на 25 тысяч рублей.
По информации «ОВД-инфо», в Томске задержали шесть человек. В отделе полиции №3 по Советскому району находится Гузяль Азизова. Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся, четыре человека: Кирилл Бакланов, Владислав Сидорович, Денис Зубчихин.
На протестных акциях в городах России в общей сложности задержаны 3296 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».
По данным источника ТВ2 в правоохранительных органах, в субботу в Советское РОВД привезли 23 участника акции. Из них десять человек были младше 18 лет. После составления протоколов всех отпустили.
Акция в поддержку Алексея Навального в Томске стала одной из самых многочисленных за последние несколько лет. По оценкам организаторов, в ней приняли участие не менее 3 тысяч человек. Мэрия Томска данную акцию не согласовала, сославшись на то, что нарушены сроки уведомления, полиция предупредила о возможных арестах участников.
Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.
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