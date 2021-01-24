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24 января,
2021
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Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Ксению Фадееву за массовую акцию протеста в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Октябрьский районный суд в Томске оштрафовал главу штаба Навального и депутата городской думы Ксению Фадееву, которая организовала масштабную акцию протеста в защиту арестованного Алексея Навального, на 25 тысяч рублей. Об этом Ксения написала в своем telegram-канале.


23 января в Томске на площадь Ново-Соборную на митинг вышли около трех тысяч человек. 

Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Ксению Фадееву за массовую акцию протеста в Томске
Фото: Александр Сакалов
Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Ксению Фадееву за массовую акцию протеста в Томске

Судья признал Ксению Фадееву виновной по статье 20.2 часть 2 КоАП (организация несогласованной акции). По словам Ксении, решение суда она планирует обжаловать. 

Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Ксению Фадееву за массовую акцию протеста в Томске

Организаторов митинга Ксению Фадееву и Андрея Фатеева задержали вчера, после шествия, по дороге в штаб. К ним подъехали несколько экипажей с мигалками, и полицейские отвезли их в РОВД. Позже стало известно, что заседание в Октябрьском суде перенесли на следующий день.


Судил Ксению Максим Вылегжанин. Этот же судья вынесет приговор Андрею Фатееву. 


UPD 16.41: Депутата гордумы Андрея Фатеева тоже оштрафовали на 25 тысяч рублей. 

Андрей Фатеев
Андрей Фатеев
В здание Октябрьского суда 24 января никого не пускали
В здание Октябрьского суда 24 января никого не пускали

По информации «ОВД-инфо», в Томске задержали шесть человек. В отделе полиции №3 по Советскому району находится Гузяль Азизова. Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся, четыре человека: Кирилл Бакланов, Владислав Сидорович, Денис Зубчихин. 

На протестных акциях в городах России в общей сложности задержаны 3296 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».

Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Ксению Фадееву за массовую акцию протеста в Томске

По данным источника ТВ2 в правоохранительных органах, в субботу в Советское РОВД привезли 23 участника акции. Из них десять человек были младше 18 лет. После составления протоколов всех отпустили.

Акция в поддержку Алексея Навального в Томске стала одной из самых многочисленных за последние несколько лет. По оценкам организаторов, в ней приняли участие не менее 3 тысяч человек. Мэрия Томска данную акцию не согласовала, сославшись на то, что нарушены сроки уведомления, полиция предупредила о возможных арестах участников.


Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.


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