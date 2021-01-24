Суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Ксению Фадееву за массовую акцию протеста в Томске

Новости

Октябрьский районный суд в Томске оштрафовал главу штаба Навального и депутата городской думы Ксению Фадееву, которая организовала масштабную акцию протеста в защиту арестованного Алексея Навального, на 25 тысяч рублей. Об этом Ксения написала в своем telegram-канале.

23 января в Томске на площадь Ново-Соборную на митинг вышли около трех тысяч человек.

Фото: Александр Сакалов

Судья признал Ксению Фадееву виновной по статье 20.2 часть 2 КоАП (организация несогласованной акции). По словам Ксении, решение суда она планирует обжаловать.

Организаторов митинга Ксению Фадееву и Андрея Фатеева задержали вчера, после шествия, по дороге в штаб. К ним подъехали несколько экипажей с мигалками, и полицейские отвезли их в РОВД. Позже стало известно, что заседание в Октябрьском суде перенесли на следующий день.

Судил Ксению Максим Вылегжанин. Этот же судья вынесет приговор Андрею Фатееву.

UPD 16.41: Депутата гордумы Андрея Фатеева тоже оштрафовали на 25 тысяч рублей.

По информации «ОВД-инфо», в Томске задержали шесть человек. В отделе полиции №3 по Советскому району находится Гузяль Азизова. Задержаны, но пока неизвестно, в каких отделах находятся, четыре человека: Кирилл Бакланов, Владислав Сидорович, Денис Зубчихин.

На протестных акциях в городах России в общей сложности задержаны 3296 человек. Такие данные приводит «ОВД-Инфо».