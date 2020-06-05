Суд оштрафовал банк на 300 тысяч за закрытую сугробом рекламу

Арбитражный суд признал законным решение Томского УФАС о привлечении к административному штрафу ПАО «Совкомбанк». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

В УФАС напомнили, что к ответственности за нарушение рекламного законодательства банк привлекли еще в ноябре 2019 года. Поводом стало нарушение в рекламе банком своих услуг. Рекламный текст было невозможно прочитать из-за большого сугроба. Сотрудники УФАС посчитали, что банк должен был следить за состоянием своей территории, которая непосредственно прилегает к офису. И назначили ПАО «Совкомбанк» самое минимальное наказание за нарушение закона о рекламе – 300 тысяч рублей.





В свою очередь банк не согласился с вынесенным решением и обратился с жалобой в областной арбитражный суд. Однако две инстанции арбитражного суда признали правоту антимонопольного ведомства.