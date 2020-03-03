Суд оштрафовал томского активиста на 30 тысяч рублей за оскорбление власти

Советский районный суд оштрафовал активиста Сергея Чайковского на 30 тысяч рублей за оскорбление власти . Об этом Сергей Чайковский рассказал ТВ2.

«Поводом для штрафа стало обращение к американскому политику Нэнси Пелоси в ответ на ее высказывание о том, что Россия и Путин получают выгоду от того, что Дональд Трамп задерживает военную помощь Украине. Обратившись на английском языке к Пелоси, я подписал сторис: «Миссис Пелоси, Владимир Путин ответит за преступления, совершенные на Украине. Молодое поколение России работает над улучшением отношений с США».





Как отметил юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, заседание не обошлось без эксцессов. Судья разрешил вести видеосъемку, однако во время заседания в зал зашел судебный пристав и передал судье документ, написанный от руки. После чего судья объявил перерыв в заседании, а потом запретил ведение видеосъемки, так как некими лицами была зафиксирована видеотрансляция с заседания в соцсети ВКонтакте. Со слов пристава, занесшего документ судье, его к себе вызывала председатель Советского суда.





В свою очередь Сергей Чайковский намерен обжаловать решение суда вплоть до ЕСПЧ.





«Также я хочу обратиться к директору «Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ» Ингабьерг Солур Гисладоттир по поводу нарушения Россией моих законных прав и интересов», — добавил активист.





Напомним, закон о неуважении к власти в интернете был подписан Владимиром Путиным в марте 2019 года. Законопроект предусматривает административное наказание и штраф до 300 тысяч рублей.