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03 марта,
2020
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Новости

Суд оштрафовал томского активиста на 30 тысяч рублей за оскорбление власти

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Советский районный суд оштрафовал активиста Сергея Чайковского на 30 тысяч рублей за оскорбление власти. Об этом Сергей Чайковский рассказал ТВ2.

Суд оштрафовал томского активиста на 30 тысяч рублей за оскорбление власти

«Поводом для штрафа стало обращение к американскому политику Нэнси Пелоси в ответ на ее высказывание о том, что Россия и Путин получают выгоду от того, что Дональд Трамп задерживает военную помощь Украине. Обратившись на английском языке к Пелоси, я подписал сторис: «Миссис Пелоси, Владимир Путин ответит за преступления, совершенные на Украине. Молодое поколение России работает над улучшением отношений с США».


Как отметил юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, заседание не обошлось без эксцессов. Судья разрешил вести видеосъемку, однако во время заседания в зал зашел судебный пристав и передал судье документ, написанный от руки. После чего судья объявил перерыв в заседании, а потом запретил ведение видеосъемки, так как некими лицами была зафиксирована видеотрансляция с заседания в соцсети ВКонтакте. Со слов пристава, занесшего документ судье, его к себе вызывала председатель Советского суда.


В свою очередь Сергей Чайковский намерен обжаловать решение суда вплоть до ЕСПЧ.


«Также я хочу обратиться к директору «Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ» Ингабьерг Солур Гисладоттир по поводу нарушения Россией моих законных прав и интересов», — добавил активист.


Напомним, закон о неуважении к власти в интернете был подписан Владимиром Путиным в марте 2019 года. Законопроект предусматривает административное наказание и штраф до 300 тысяч рублей.

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