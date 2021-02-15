Суд ограничил Ивану Кляйну время ознакомления с уголовным делом

«Суд, к сожалению, не согласился с доводами защиты и ограничил время защиты и обвиняемого на ознакомление с материалами уголовных дел, добавив всего два дня к сроку, запрашиваемому стороной обвинения. По решению суда процесс ознакомления с делом должен быть завершен 18 февраля. Надлежащим образом подготовиться к защите в назначенный судом срок невозможно. Даже если отложить все процедуры по подготовке к операции на период после 19 февраля. Очевидно, что операция снова будет перенесена», — сообщил ТВ2 адвокат Андрей Гривцов.

Ранее адвокаты подавали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. В жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период. Защита рассказывала, что Иван Кляйн в день знакомится с одним томом уголовного дела, изучая каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите.





В свою очередь следователи настаивали на том, чтобы срок ознакомления с материалами дела был ограничен 16 февраля.





«Иван Кляйн ознакомился приблизительно с 2/3 материалов уголовного дела, в период и даты, определяемые по усмотрению следователя. Злоупотреблений в виде умышленного затягивания ознакомления с делом он не допускал. До настоящего времени все материалы дела обвиняемым не изучены, у защитников отсутствует возможность совместного обсуждения материалов», — подчеркивают адвокаты.





Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. 18 января на мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело по статье 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».



1 февраля Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносили уже несколько раз, из-за чего состояние Ивана Кляйна ухудшилось, были случаи, когда он не вставал с постели и с трудом ухаживал за собой.



1 февраля СКР, сразу после апелляционного суда, объявил о завершении следствия по делу. После того как Иван Кляйн ознакомится с материалами дела, их должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.





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