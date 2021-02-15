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15 февраля,
2021
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Суд ограничил Ивану Кляйну время ознакомления с уголовным делом

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Кировский районный суд согласился с позицией следствия и ограничил время, за которое Иван Кляйн должен ознакомиться с материалами уголовного дела. 

«Суд, к сожалению, не согласился с доводами защиты и ограничил время защиты и обвиняемого на ознакомление с материалами уголовных дел, добавив всего два дня к сроку, запрашиваемому стороной обвинения. По решению суда процесс ознакомления с делом должен быть завершен 18 февраля. Надлежащим образом подготовиться к защите в назначенный судом срок невозможно. Даже если отложить все процедуры по подготовке к операции на период после 19 февраля. Очевидно, что операция снова будет перенесена», — сообщил ТВ2 адвокат Андрей  Гривцов.

Суд ограничил Ивану Кляйну время ознакомления с уголовным делом

Ранее адвокаты подавали жалобу в СК и прокуратуру и сообщали о состоянии здоровья Ивана Кляйна. В жалобе адвокаты просили приостановить процесс ознакомления с материалами дела на время подготовки и проведения операции и на необходимый восстановительный период. Защита рассказывала, что Иван Кляйн в день знакомится с одним томом уголовного дела, изучая каждый документ, делая выписки, анализируя прочитанное и готовясь к дальнейшей защите. 


В свою очередь следователи настаивали на том, чтобы срок ознакомления с материалами дела был ограничен 16 февраля.


«Иван Кляйн ознакомился приблизительно с 2/3 материалов уголовного дела, в период и даты, определяемые по усмотрению следователя. Злоупотреблений в виде умышленного затягивания ознакомления с делом он не допускал. До настоящего времени все материалы дела обвиняемым не изучены,  у защитников отсутствует возможность совместного обсуждения материалов», — подчеркивают адвокаты. 


Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Его обвинили в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». 23 декабря на Кляйна завели второе уголовное дело, связанное с выделением земельного участка своей дочери в 2015 году. 18 января на мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено третье уголовное дело по статье 289 УК РФ  «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

1 февраля Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Адвокат Лариса Шейфер отмечала, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносили уже несколько раз, из-за чего состояние Ивана Кляйна ухудшилось, были случаи, когда он не вставал с постели и с трудом ухаживал за собой.

1 февраля СКР, сразу после апелляционного суда, объявил о завершении следствия по делу. После того как Иван Кляйн ознакомится с материалами дела, их должны передать в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.


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