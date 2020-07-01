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01 июля,
2020
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Суд обязал «Томскводоканал» обслуживать бесхозную КНС на Степановке

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

Бесхозную канализационно-насосную станцию на Степановке передали в собственность «Томскводоканалу». В прошлом году на станции несколько раз ломалось оборудование, из-за чего по улице текли стоки. В компании отмечали, что на станции нужно менять оба агрегата и электрическое оборудование.

Суд обязал «Томскводоканал» обслуживать бесхозную КНС на Степановке
Фото: региональный ОНФ

В прошлом году на Степановке несколько раз текли канализационные стоки. Выход сточных вод происходил из-за ненормативного состояния канализационно-насосной станции, расположенной в переулке Богдана Хмельницкого, и сетей водоотведения, которые засорились. Станцию построил застройщик, но в собственность городу не передал. Ранее ее обслуживанием занималось ТСЖ, а сейчас это бесхозный объект.


Мэрия направила в «Томскводоканал» акт приема-передачи. Компания отметила, что станция находится в неработоспособном состоянии, ремонт требует серьезных затрат. «Томскводоканал» отмечал, что согласно действующему законодательству передача объекта в собственность возможна только в том случае, если объект работоспособен.

В 2019 году прокуратура провела проверку. По итогам прокуратура внесла директору «Томскводоканала» представление об устранении нарушений законодательства.


Компания обжаловала представление, однако Арбитражный суд Томской области отклонил доводы водоснабжающей организации.


В настоящее время гарантирующая организация приняла канализационную насосную станцию в эксплуатацию и обязана обеспечить ее надлежащее техническое состояние, отмечается на сайте региональной прокуратуры.


По данным заммэра Владимира Брюханцева, за последние десять лет в Томске обнаружили около 2 тысяч бесхозных объектов коммуникаций. Активисты Общероссийского народного фронта направили в департамент городского хозяйства Томска обращение с просьбой разработать дорожную карту по реконструкции систем канализации в микрорайонах Весенний, Школьный, Прибрежный и Зазеркалье. Часть этих объектов бесхозные, и довольно часто там происходят аварии.



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