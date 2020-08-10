Добрые новости
10 августа,
2020
1
фото
Новости

Суд обязал мэрию обеспечить жителей деревни под Томском чистой питьевой водой

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Советский районный суд обязал мэрию за месяц обеспечить жителей деревни Эушта чистой питьевой водой. Об этом сообщает прокуратура Томской области. 

Суд обязал мэрию обеспечить жителей деревни под Томском чистой питьевой водой

Ранее прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверили качество питьевой воды в деревне Эушта. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует санитарным требованиям. 


По информации прокуратуры, специалисты так и не смогли определить организацию, которая ответственная за эксплуатацию водоснабжения в деревне. 


«Надлежащее содержание данных объектов не обеспечено, контроль за качеством питьевой воды должным образом не осуществляется», — пояснили в прокуратуре. 


Прокуратура  направила в суд административное исковое заявление. Суд это требование удовлетворил. Теперь городская администрация обязана за месяц обеспечить жителей деревни чистой питьевой водой, которая соответствует санитарным требованиям. 


В течение пяти месяцев мэрия должна передать права на объекты водоснабжения по концессионному соглашению.


ПОДДЕРЖИ ТВ2


Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.