Суд обязал мэрию обеспечить жителей деревни под Томском чистой питьевой водой

Советский районный суд обязал мэрию за месяц обеспечить жителей деревни Эушта чистой питьевой водой. Об этом сообщает прокуратура Томской области.

Ранее прокуратура совместно с Роспотребнадзором проверили качество питьевой воды в деревне Эушта. Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует санитарным требованиям.





По информации прокуратуры, специалисты так и не смогли определить организацию, которая ответственная за эксплуатацию водоснабжения в деревне.





«Надлежащее содержание данных объектов не обеспечено, контроль за качеством питьевой воды должным образом не осуществляется», — пояснили в прокуратуре.





Прокуратура направила в суд административное исковое заявление. Суд это требование удовлетворил. Теперь городская администрация обязана за месяц обеспечить жителей деревни чистой питьевой водой, которая соответствует санитарным требованиям.





В течение пяти месяцев мэрия должна передать права на объекты водоснабжения по концессионному соглашению.





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