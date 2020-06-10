Суд обязал лидера «Отрядов Путина» выплатить томскому активисту 300 тысяч рублей за клевету

Советский районный суд города Краснодара обязал лидера неформального общественного движения «Отряды Путина» Марата Динаева выплатить 300 тысяч рублей за распространение недостоверных сведений о томском активисте Сергее Чайковском. Марат Динаев обвинял томича в том, что тот работает на ЦРУ. Об этом Сергей Чайковский рассказал ТВ2.

«Марат Динаев в конце 2018 выпустил несколько видеороликов у себя на YouTube канале «Отряды Путина Soc Sprav» в которых утверждал, что я работаю на ЦРУ, у бывшего министра иностранных дел Болгарии Дэниэля Митова, с целью подрыва выборов в Государственную Думу РФ в 2021 году, — рассказал Сергей Чайковский. — Марат Салихович также рассказывал в своих роликах о том, что в ноябре 2018 года я летал на конференцию в Прагу, где выступал с докладом о военных преступлениях Владимира Путина перед чиновниками Минобороны США, сотрудниками ЦРУ и Джорджем Соросом».

После этих роликов Сергей Чайковский пожаловался в прокуратуру Краснодара, а также подал иск о клевете в отношении Марата Динаева. Он добавил, что решением суда он доволен.





«Решением судьи я удовлетворен. Надеюсь, Марат Салихович не будет обжаловать данное решение, и если Владимир Путин ему дорог так, как он говорит об этом у себя в видео, то выплатит мне деньги. И выпустит видеоролик с опровержением ранее озвученных недостоверных фактов в отношении меня».





Напомним, штаб «Отрядов Путина» находится в Краснодаре, им неформально руководил глава фонда «Социальная справедливость» Марат Динаев. Пожилые сторонники Путина прославились своими провокационными акциями: вламывались в офис оппозиционера Алексея Навального, искали ген предателя у создателя Telegram Павла Дурова, сжигали чучело президента США Дональда Трампа и разбивали айфоны в знак протеста.





В ноябре того же года Сергей Чайковский написал заявление в Минюст и Следственный комитет с просьбой ликвидировать фонд и признать движение «Отряды Путина» незаконным. Минюст по его заявлению проверил «Социальную справедливость» и выявил нарушения требований действующего законодательства Российской Федерации. По результатам проверки управлением было принято решение о направлении административного искового заявления о ликвидации фонда «Социальная справедливость» и исключении из Единого государственного реестра юридических лиц на основании закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве».

В декабре 2018 года суд ликвидировал благотворительный фонд «Социальная справедливость».