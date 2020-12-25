Суд обязал дорожников заменить ограждения на трассе Томск-Мариинск после ДТП

В марте этого года прокуратура Кемеровской области провела проверку исполнения «Дирекцией автомобильных дорог Кузбасса» федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, поверка была проведена по заявлению мужчины, который сообщил, что 17 января этого года попал в ДТП из-за большой заснеженности дороги. Его автомобиль столкнулся с дорожным ограждением, пострадали четыре человека.





«На указанном участке расположено ограждение, не соответствующее требованиям ГОСТа. Обязанность содержания автомобильной дороги на данном участке возложена на ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса». Бездействие по приведению жестких барьерных ограждений в соответствии с ГОСТом создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью, ведет к росту дорожно-транспортных происшествий», — говорится в сообщении.





В связи с этим прокурор потребовал устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. В ответ дорожники рассказали, что замена дорожного ограждения в короткий срок невозможна, Работы по замене запланированы на 2026-2030 года. Тогда прокурор обратился в суд и потребовал обязать ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» устранить выявленные нарушения, привести жесткие барьерные ограждения в соответствие с ГОСТом и установить срок для устранения нарушения.





В итоге Центральный районный суд Кемерова полностью удовлетворил требования прокурора и обязал ГКУ КО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» устранить выявленные нарушения до 1 июля 2021 года.