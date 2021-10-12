Суд обязал томские власти за год проложить дороги и коммуникации к участкам в Кузовлево

Октябрьский районный суд после иска прокуратуры обязал областные и городские власти обеспечить участки на Кузовлевском тракте транспортной и инженерной инфраструктурой, сообщается на сайте прокуратуры области.

«Установлено, что указанные земельные участки объектами транспортной и инженерной инфраструктуры не обеспечены. Значительная часть участков занята зелеными насаждениями», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе прокуратура выяснила, что 590 земельных участков, расположенных на Кузовлевском тракте, не имеют инфраструктуры. Из-за чего более 540 многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, согласившихся получить там землю по льготам, не могут начать строительство домов на своих участках.

В 2013 году власти сообщили, что землю под малоэтажное жилое строительство, в том числе для льготников, возможно предоставить только на Кузовлевском тракте. Позже была разработана дорожная карта по развитию инженерной инфраструктуры, но последние несколько лет жители жалуются на отсутствие коммуникаций и транспортной инфраструктуры.