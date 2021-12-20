Суд обязал мэрию ликвидировать свалку на берегу Томи в Эуште

Кировский районный суд Томска обязал городскую администрацию ликвидировать свалку на берегу Томи в деревне Эушта, сообщает областная прокуратура.

Несанкционированную свалку в природоохранной зоне реки обнаружила Томская межрайонная природоохранная прокуратура. Специалисты областного департамента природных ресурсов и Росреестра выяснили, что площадь свалки составляет 772 квадратных метра. Берег был захламлен полиэтиленом, пластиком, строительным мусором и другими отходами объемом больше тысячи кубометров.

«Учитывая, что указанная свалка отходов находится на землях, государственная собственность на которые не разграничена, обязанность ее ликвидации законом возложена на орган местного самоуправления. Для решения данного вопроса природоохранным прокурором вносилось представление в администрацию города, однако конкретных мер для устранения нарушений не принято», — говорится в сообщении прокуратуры.

После того, как мэрия проигнорировала представление, прокурор отправил в суд иск с требованием обязать администрацию ликвидировать свалку. Суд требования удовлетворил полностью, решение пока не вступило в силу.