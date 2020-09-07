Суд не увидел состава преступления в акции «Яблока» против поправок в Конституции
Активист партии «Яблоко» Григорий Чабанов подозревался в организации несанкционированного митинга против поправок в Конституции. Поводом для рассмотрения дела послужила выложенная в Интернете фотография.
В начале июля активисты партии «Яблоко» проводили разъяснительную работу по поводу голосования по поправкам в Конституцию. В одном из дворов города они решили сделать фото на память. После публикации снимка в Интернете, активистов вызвали в полицию и попросили разъяснить, при каких обстоятельствах была сделана данная фотография и не проводили ли яблочники несанкционированный митинг.
По словам активиста партии Григория Чабанова, после беседы в полиции началась проверка. Больше месяца никаких новостей не было.
«Мы уже начали подумывать что входе проверки нарушений не выявлено, но где-то 5 августа (в датах могу ошибиться) майор начал приглашать меня на вручение протокола», — рассказал Чабанов корреспонденту ТВ2.
7 августа Григорий Чабанов получил удостоверение кандидата, и по закону для составления протокола теперь требовалось разрешение прокуроров города. В итоге на составление протокола активиста пригласили только 31 августа.
«Суд переносился четыре раза. В итоге заседание в Советском районном суде состоялось 3 сентября. Суд был назначен на 15.00, но я прождал около трех часов его начало. На заседании не признал вины и объяснил, что фотографирование было в не публичном месте, и длилось не более минуты-двух», — говорит Григорий Чабанов.
В итоге суд состава преступления в действиях активиста не увидел.
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