Суд не увидел состава преступления в акции «Яблока» против поправок в Конституции

Активист партии «Яблоко» Григорий Чабанов подозревался в организации несанкционированного митинга против поправок в Конституции. Поводом для рассмотрения дела послужила выложенная в Интернете фотография.

В начале июля активисты партии «Яблоко» проводили разъяснительную работу по поводу голосования по поправкам в Конституцию. В одном из дворов города они решили сделать фото на память. После публикации снимка в Интернете, активистов вызвали в полицию и попросили разъяснить, при каких обстоятельствах была сделана данная фотография и не проводили ли яблочники несанкционированный митинг.





По словам активиста партии Григория Чабанова, после беседы в полиции началась проверка. Больше месяца никаких новостей не было.





«Мы уже начали подумывать что входе проверки нарушений не выявлено, но где-то 5 августа (в датах могу ошибиться) майор начал приглашать меня на вручение протокола», — рассказал Чабанов корреспонденту ТВ2.

