Суд не разрешил Ивану Кляйну часовые прогулки
Суд согласился с ходатайством адвокатов Ивана Кляйна об изменении места домашнего ареста, однако не разрешил арестованному мэру часовые прогулки и общение с родственниками.
Накануне адвокаты обратились с ходатайством к суду. Они попросили разрешить ежедневную прогулку в течение часа. А также дать возможность родственникам, которые не являются участниками процесса, посещать Ивана Кляйна
«Наша просьба объясняется тем, что закончено стационарное лечение, в предлагаемой нами квартире никто не проживает. Просим изменить место содержания под домашним арестом в связи с состоянием здоровья, — отметила адвокат Лариса Шейфер. — Для восстановления необходима кардионагрузка, поэтому ему нужны ежедневные прогулки. Убедительно прошу удовлетворить наше ходатайство».
Прокурор попросил дать возможность подумать над ходатайством. В ходе заседания 27 мая он сказал, что поддерживает ходатайство о замене места домашнего ареста Кляйна, но против ежедневных прогулок и посещения дочерьми.
«Одно из обвинений, которое предъявлено подсудимому, касается ОАО «Томское пиво». Обе дочери имеют интерес в судьбе этой компании. С учетом устанавливаемых фактов, которые устанавливаются в судебном заседании, может потребоваться допрос указанных лиц (дочерей), — сказал гособвинитель.
Комментируя возможность часовых прогулок, прокурор отметил, что это «противоречит сути и содержанию меры пресечения».
Иван Кляйн был задержан 13 ноября 2020 года. Два месяца он находился под арестом в СИЗО. За это время состояние его здоровья ухудшилось. По словам адвокатов, были дни, когда Иван Кляйн мог с трудом встать с постели.
В феврале 2021 года Иван Кляйн был прооперирован. В апреле ему провели еще одну операцию.
Рассмотрение по существу дела Ивана Кляйна началось 8 апреля. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Иван Кляйн не признает свою вину. В своей речи в суде он отметил, что обвинение в целом строится «на искажении фактических обстоятельств, неверной трактовке событий, а иногда и откровенной фабрикации и оговоре со стороны заинтересованных в моем оговоре бизнесмена Аминова и бывших подчиненных мэра Подгорной (Касперович) и Сурикова». По мнению Кляйна, уголовное преследование может быть вызвано тем, «что он стал кому-то неугоден».
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