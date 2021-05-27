Суд не разрешил Ивану Кляйну часовые прогулки

Суд согласился с ходатайством адвокатов Ивана Кляйна об изменении места домашнего ареста, однако не разрешил арестованному мэру часовые прогулки и общение с родственниками.

Накануне адвокаты обратились с ходатайством к суду. Они попросили разрешить ежедневную прогулку в течение часа. А также дать возможность родственникам, которые не являются участниками процесса, посещать Ивана Кляйна



«Наша просьба объясняется тем, что закончено стационарное лечение, в предлагаемой нами квартире никто не проживает. Просим изменить место содержания под домашним арестом в связи с состоянием здоровья, — отметила адвокат Лариса Шейфер. — Для восстановления необходима кардионагрузка, поэтому ему нужны ежедневные прогулки. Убедительно прошу удовлетворить наше ходатайство».



Прокурор попросил дать возможность подумать над ходатайством. В ходе заседания 27 мая он сказал, что поддерживает ходатайство о замене места домашнего ареста Кляйна, но против ежедневных прогулок и посещения дочерьми.





«Одно из обвинений, которое предъявлено подсудимому, касается ОАО «Томское пиво». Обе дочери имеют интерес в судьбе этой компании. С учетом устанавливаемых фактов, которые устанавливаются в судебном заседании, может потребоваться допрос указанных лиц (дочерей), — сказал гособвинитель.





Комментируя возможность часовых прогулок, прокурор отметил, что это «противоречит сути и содержанию меры пресечения».