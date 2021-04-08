Судебный процесс над мэром Иваном Кляйном проходит в Томске. Онлайн
В Томске начинается судебный процесс над арестованным мэром города Иваном Кляйном. Рассмотрение дела по существу проходит в Советском районном суде.
Поддержать Кляйна пришли около 50 человек. Они скандировали «Ваня!» и «Мы победим!» у здания суда.
Ведет судебный процесс судья Николай Хабаров.
Ивану Кляйну предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
По первому делу. По версии обвинения Иван Кляйн якобы в интересах ОАО «Томское пиво» незаконно отклонил заявление предпринимателя об изменении территориальной зоны на его земельном участке и дал указания начальнику департамента градостроительства мэрии Томска о внесении в геоинформационную систему ГеоКад сведения о нормативной 300 метровой санитарно защитной зоне ОАО «Томское пиво».
По второму делу Иван Кляйн обвиняется в том, что он в период с января 2015 года по апрель 2016 года умышленно, из корыстных побуждений, в интересах своей дочери Светланы превысил свои должностные полномочия. Обвинение считает, что действия Кляйна привели к подрыву авторитета и дискредитации органа местного самоуправления в глазах общества, нарушили права граждан на приобретение в собственность земельных участков, а также причинили ущерб муниципальному образованию «Город Томск» в сумме 180 тысяч рублей.
По третьему эпизоду, по данным следствия с октября 2013 по ноябрь 2020 года Кляйн, являясь мэром города Томска, якобы лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», одним из акционеров которого он является. Следствие считает, что он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.
Иван Кляйн своей вины не признает и подчеркивает, что всегда действовал исключительно в интересах города. В свою очередь, прокурор утверждает, что Кляйн совершил тяжкое преступление из собственных корыстных интересов. По словам корреспондента ТВ2, обвинительное заключение очень объемное и насчитывает сто страниц.
Кляйн публично прокомментировал все обвинения. По словам Кляйна, обвинение основано на искажении фактов, неверной трактовке событий.
«Все это я расцениваю как давление на меня и давление, Ваша честь, на суд. Все идёт по тому сценарию, которым меня стращали»,— говорит Кляйн.
С полной речью Ивана Кляйна в суде можно ознакомиться здесь.
Из-за ограничений, связанных с эпидемией, пресса будет работать на слушаниях в следующем режиме : в зал допускают по три человека — строго один представитель от СМИ и только на 10 минут. РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) ведет онлайн-трансляцию судебного заседания.
Напомним, что в настоящий момент Иван Кляйн является мэром Томска. Он лишь временно отстранен от должности. Депутаты Думы города Томска могли отстранить Кляйна от занимаемой должности большинством голосов, но отказались это делать в ответ на просьбу прокуратуры. Теперь возможны два варианта ухода Ивана Кляйна с поста мэра – его личный добровольный отказ от занимаемого поста или снятие после обвинительного приговора суда. Если суд примет решение до 12 июня 2021 года, выборы нового мэра могут быть назначены на 19 сентября – в единый день голосования в РФ.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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