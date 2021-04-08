Судебный процесс над мэром Иваном Кляйном проходит в Томске. Онлайн

Поддержать Кляйна пришли около 50 человек. Они скандировали «Ваня!» и «Мы победим!» у здания суда.

Ивану Кляйну предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и статьей 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).





По первому делу. По версии обвинения Иван Кляйн якобы в интересах ОАО «Томское пиво» незаконно отклонил заявление предпринимателя об изменении территориальной зоны на его земельном участке и дал указания начальнику департамента градостроительства мэрии Томска о внесении в геоинформационную систему ГеоКад сведения о нормативной 300 метровой санитарно защитной зоне ОАО «Томское пиво».





По второму делу Иван Кляйн обвиняется в том, что он в период с января 2015 года по апрель 2016 года умышленно, из корыстных побуждений, в интересах своей дочери Светланы превысил свои должностные полномочия. Обвинение считает, что действия Кляйна привели к подрыву авторитета и дискредитации органа местного самоуправления в глазах общества, нарушили права граждан на приобретение в собственность земельных участков, а также причинили ущерб муниципальному образованию «Город Томск» в сумме 180 тысяч рублей.





По третьему эпизоду, по данным следствия с октября 2013 по ноябрь 2020 года Кляйн, являясь мэром города Томска, якобы лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», одним из акционеров которого он является. Следствие считает, что он оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.