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24 января,
2021
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Суд над Ксенией Фадеевой и Андреем Фатеевым состоится завтра. Сейчас их отпустили

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ксению Фадееву и Андрея Фатеева отпустили до завтра под обязательство о явке в суд. Заседание состоится 24 января в 11:00 в Октябрьском районном суде.

Суд над Ксенией Фадеевой и Андреем Фатеевым состоится завтра. Сейчас их отпустили

«Отпустили до завтра под обязательство о явке. Заседание состоится завтра, 24 января в 11 утра в Октябрьском районном суде Томска. Спасибо всем огромное за поддержку», — написала Ксения Фадеева в своем Телеграм-канале.

Ксении Фадеевой вменяют часть 2 статьи 20.2 КоАП за организацию акции протеста без согласования с властями. Ей грозит административный арест на срок до 10 суток.


Акция в поддержку Алексея Навального в Томске стала одной из самых многочисленных за последние несколько лет. По оценкам организаторов, в ней приняли участие не менее 3 тысяч человек. Мэрия Томска данную акцию не согласовала, сославшись на то, что нарушены сроки уведомления, Полиция предупредила о возможных арестах участников.


Подробнее о том, как проходила акция, читайте здесь.


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