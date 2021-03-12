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12 марта,
2021
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Суд над арестованным мэром Томска Иваном Кляйном начнется 17 марта

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Предварительное слушание по делу Ивана Кляйна состоялось сегодня в Томске. Советский районный суд назначил рассмотрение дела по существу на 17 марта, говорится в материалах на сайте суда.


«Сегодняшний суд, несмотря на отказ в ходатайстве об исключении доказательств (было указано, что этот вопрос будет рассматриваться в ходе дальнейшего разбирательства) произвёл достаточно конструктивное впечатление. Поэтому мы надеемся, что в ходе дальнейшего разбирательства наша позиция о невиновности Ивана Григорьевича будет услышана», — комментирует адвокат Андрей Гривцов. 


Сейчас Иван Кляйн формально находится под домашним арестом, но фактически продолжает находиться в НИИ Онкологии. На сегодняшнем процессе он также не присутствовал.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года. По версии следствия, Иван Кляйн с июня 2016 года по май 2017 года, действуя в интересах «Томского пива», отклонил заявление собственника земли на Мокрушина об изменении вида территориальной зоны. Также Кляйн, по утверждению следователей, дал подчиненным указание внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у завода «Томское пиво».


«Данные действия привели к ограничению права заявителя на использование его земельного участка по планируемому назначению. Сумма нанесенного ему ущерба составила не менее 11 млн рублей», — подчеркивают в пресс-службе прокуратуры.


Другой эпизод дела связан с тем, что с января 2015 года по апрель 2016 года Иван Кляйн дал указание обеспечить предоставление его дочери муниципального земельного участка без проведения торгов, а также подписал необходимое для этого постановление, говорит прокуратура. Также ведомство утверждает, что с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Иван Кляйн «осуществлял контроль за деятельностью ОАО «Томское пиво», планировал общие направления работы данной организации, давал указания ее сотрудникам, принимал управленческие решения в ее интересах, а также в силу занимаемой должности осуществлял покровительство, создавая благоприятные условия для деятельности общества».


Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Советский районный суд Томска. В свою очередь сам Иван Кляйн не признал свою вину. Он неоднократно подчеркивал, что действовал исключительно в интересах томичей и не нарушал законы. Адвокаты арестованного мэра отмечали, что показания уголовного дела строятся на словах Анны Подгорной (Касперович), которая занимала должность заммэра по архитектуре и строительству. Ранее ее условно осудили по статье «Превышение должностных полномочий».


Адвокаты подчеркивали, что при предоставлении участка земли дочери Ивана Кляйна процедура не была нарушена. 


«Ввиду отсутствия заявок на участие в аукционе комиссия в лице ее председателя Касперович информировала о возможности предварительного согласования предоставления земельных участков. После согласования  специалистами администрации проекта мэр  принял постановление о предварительном согласовании земельных участков. Заявителями были осуществлены работы по формированию земельных участков, после чего  земельные участки были выкуплены без торгов. Цена выкупа соответствовала рыночной», — говорили они. 


Третье уголовное дело сторона защиты прокомментировала так:


«Отсутствует описание конкретных действий или иных обстоятельств, из которых возможно было бы сделать вывод о наличии события  преступления. Безусловно, нельзя отрицать только одно – Кляйн Галина Ивановна является супругой и лицом, пользующимся доверием Ивана Кляйна», — говорили они.



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