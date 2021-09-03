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Суд изменил меру пресечения юристу «Томского пива»

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Суд изменил меру пресечения юристу «Томского пива» Вячеславу Литвину. Мера пресечения изменена на домашний арест.

Ранее Вячеславу Литвину продлили содержание под стражей до 30 января 2022 года. Прокурор предполагал, что Литвин может давить на свидетелей и скрыться от правосудия. 

Напомним, юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина задержали 13 ноября 2020 года, одновременно с мэром Томска Иваном Кляйном. С момента задержания и по сегодняшний день юрист находился в СИЗО. 29 июля томская прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу Литвина и вернула его следствию для устранения выявленных недостатков.

По мнению адвокатов Литвина, дело могло быть завершено в двухмесячный срок и при наличии состава преступления уже давно бы рассматривалось в суде. Адвокат Олег Полозов утверждает, что материалы дела в отношении Литвина состоят из показаний потерпевшего – Рината Аминова и показаний свидетелей, большая часть из которых с Литвиным даже не знакома. На необоснованность содержания Вячеслава Литвина под стражей указывал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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