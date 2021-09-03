Суд изменил меру пресечения юристу «Томского пива»

Ранее Вячеславу Литвину продлили содержание под стражей до 30 января 2022 года. Прокурор предполагал, что Литвин может давить на свидетелей и скрыться от правосудия.

Напомним, юриста «Томского пива» Вячеслава Литвина задержали 13 ноября 2020 года, одновременно с мэром Томска Иваном Кляйном. С момента задержания и по сегодняшний день юрист находился в СИЗО. 29 июля томская прокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу Литвина и вернула его следствию для устранения выявленных недостатков.

По мнению адвокатов Литвина, дело могло быть завершено в двухмесячный срок и при наличии состава преступления уже давно бы рассматривалось в суде. Адвокат Олег Полозов утверждает, что материалы дела в отношении Литвина состоят из показаний потерпевшего – Рината Аминова и показаний свидетелей, большая часть из которых с Литвиным даже не знакома. На необоснованность содержания Вячеслава Литвина под стражей указывал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.