Суд арестовал томского ученого Александра Луканина по делу о госизмене

Суд в Томске отправил в СИЗО бывшего сотрудника Томского политехнического университета Александра Луканина, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Ранее Александра Луканина задержали сотрудники ФСБ, его подозревают в передаче неких технологий Китаю.

Семье Александра Луканина ничего не известно о местонахождении ученого уже несколько суток. Как сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник, информации об аресте Александра Луканина нет ни в Томском областном следственном изоляторе, ни в Москве.

«Правоохранительные органы в сопровождении сотрудников ФСБ провели обыск в томской квартире супруги ученого 29 сентября, после чего он был доставлен в следственный изолятор Томска», — рассказал источник агентству ТАСС.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали томского физика Александра Луканина 29 сентября. Официально о задержании нигде не сообщалось. Сперва появилась информация, что поводом послужило «разглашение гостайны», однако позже источник «Интерфакса» уточнил, что речь идет не о разглашении гостайны, а о «попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья». Максимальное наказание по данной статье – до трех лет лишения свободы.





Александру Луканину 64 года. Ученый работал в Томском политехническом университете, затем устроился в Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, где разрабатывал высоковольтные источники питания. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют «чушью» и говорят, что «дело шито белыми нитками».





В последние годы сразу несколько российских ученых стали фигурантами дел о госизмене. После внесения изменений в УК в 2012 году ежегодное число осужденных за госизмену, шпионаж и разглашение гостайны стало расти. Если в 2009-2011 годах приговоров было от 10 до 20 в год, то в прошлом году по этим составам вынесли более 60 приговоров, пишет «Медиазона».



О том, в чем особенность «шпионских» статей и кто был фигурантом подобных дел в Сибири, читайте здесь.







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