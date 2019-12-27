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27 декабря,
2019
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Суд арестовал имущество новосибирского ретейлера «Холди» на 17 млрд рублей

ТВ2
ТВ2
15 часов назад

Суд наложил арест по заявлению Альфа-Банка на денежные средства и имущество компании ООО «НСК Холди» в рамках дела о банкротстве новосибирского ретейлера ООО «Компания Холидей». Об этом сообщает ТАСС. 


Альфа-Банк пытается вернуть долг по кредитам, сумма долга равняется 17 млрд рублей. 


«Необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена значительностью взыскиваемой с ответчиков суммы и реальной возможностью принятия ответчиками действий по отчуждению имущества. Запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества ответчиком такую возможность пресекает до рассмотрения спора по существу», — сказано в материалах суда.

Суд признал «Холидей» банкротом в феврале 2019 года. В реестр включены требования кредиторов на 15,87 млрд рублей.


Напомним, «Холидей» был одним из крупнейших сибирских ретейлеров. Одним из основателей сети считается Николай Скороходов (вторая сотня списка журнала Forbes в 2015 году). Вместе с ним группой компаний управляли Александр Брыкин, Анатолий Дубейко, Юрий Аксенов, Сергей Степанов и Игорь Иванов.


«Холидей» — торговая сеть в Сибири, которая занимается продажей продуктов питания и непродовольственных товаров. Первый магазин был открыт в 2000 году в Новосибирске. В компанию входят магазины под брендами: «Холди» и «Фермер-центр.рф».

Чистая прибыль компании в 2016-м составила 25,9 млн рублей. В конце 2017-го на фоне сообщений о высокой кредиторской задолженности и исков о банкротстве сибирский ретейлер объявил о продаже части магазинов федеральной сети «Лента» — к лету 2018-го вывески уже поменялись. Сегодня сеть имеет 344 магазина, 334 из которых работают под брендом «Холди», остальные – под «Фермер-центр.рф». 


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