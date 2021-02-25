Суд арестовал главного инженера и главу отдела технадзора обрушившейся в Норильске фабрики

Суд арестовал главного инженера и начальника отдела по технадзору обогатительной фабрики «Медвежий ручей», дочернего предприятия компании «Норникель». 20 февраля из-за обрушения на этой фабрике трое рабочих погибли, а пятеро получили травмы.

Пресс-служба Красноярского краевого суда сообщает, что задержанных подозревают в преступлении по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Их заключили под стражу на два месяца.





Ранее был задержан директор Норильской обогатительной фабрики Александр Цымбал. Следствие считает, что в еще в 2018 году Цымбал получил заключение московских специалистов о том, что здание цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии, но не принял мер по устранению дефектов.