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25 февраля,
2021
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Суд арестовал главного инженера и главу отдела технадзора обрушившейся в Норильске фабрики

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

Суд арестовал главного инженера и начальника отдела по технадзору обогатительной фабрики «Медвежий ручей», дочернего предприятия компании «Норникель». 20 февраля из-за обрушения на этой фабрике трое рабочих погибли, а пятеро получили травмы.

Суд арестовал главного инженера и главу отдела технадзора обрушившейся в Норильске фабрики

Пресс-служба Красноярского краевого суда сообщает, что задержанных подозревают в преступлении по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Их заключили под стражу на два месяца.

Ранее был задержан директор Норильской обогатительной фабрики Александр Цымбал. Следствие считает, что в еще в 2018 году Цымбал получил заключение московских специалистов о том, что здание цеха находится в ограниченно-работоспособном состоянии, но не принял мер по устранению дефектов. 

«Длительное бездействие ответственных должностных лиц, в настоящее время имеющих статус подозреваемых, привело к дальнейшему ухудшению технического состояния эксплуатируемых объектов и обрушению части элементов конструкции цеха, под  обломками которого погибли трое сотрудников подрядной организации», — сообщает СК по Красноярскому краю.

По делу об обрушении допросили более 20 свидетелей и очевидцев, назначили восемь экспертиз и дважды осмотрели здание цеха. Сотрудники СК также провели восемь выемок и обысков, на которых изъяли техническую документацию, должностные и распорядительные документы. Расследование уголовного дела продолжается.

Норильская обогатительная фабрика (НОФ) входит в дочернюю компанию «Норникеля» — ООО «Медвежий ручей», сообщает РБК. НОФ занимается переработкой руд с месторождения «Норильск-1», а также с Октябрьского и Талнахского месторождений.


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