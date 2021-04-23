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23 апреля,
2021
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Суд арестовал депутата гордумы Андрея Фатеева на тридцать суток

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Судья Советского районного суда Дмитрий Борисов арестовал депутата гордумы Томска и сотрудника томского штаба Алексея Навального Андрея Фатеева на 30 суток. Об этом сообщается в телеграм-канале томского отделения штаба оппозиционного политика.

Суд арестовал депутата гордумы Андрея Фатеева на тридцать суток

«Судья Борисов только что отправил депутата Думы Томска, сотрудника нашего штаба Андрея Фатеева под арест на 30 суток», — говорится в сообщении. Статья 20.2 ч.8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.


Тот же судья ранее вынес решение об аресте на восемь суток за организацию митинга в отношении другого сотрудника штаба Никиты Байгулова. 


Добавим, что пока суд не вынес решение по поводу еще одного сотрудника томского штаба Алексея Навального Игната Купцова. Статья та же, что и Андрея Фатеева — 20.2 ч.8 КоАП.


UPD. Судья Советского районного суда Алексей Чечнев назначил Игнату Купцову 25 суток ареста. 

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