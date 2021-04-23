Суд арестовал депутата гордумы Андрея Фатеева на тридцать суток

Судья Советского районного суда Дмитрий Борисов арестовал депутата гордумы Томска и сотрудника томского штаба Алексея Навального Андрея Фатеева на 30 суток. Об этом сообщается в телеграм-канале томского отделения штаба оппозиционного политика.

«Судья Борисов только что отправил депутата Думы Томска, сотрудника нашего штаба Андрея Фатеева под арест на 30 суток», — говорится в сообщении. Статья 20.2 ч.8 КоАП — повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.







Тот же судья ранее вынес решение об аресте на восемь суток за организацию митинга в отношении другого сотрудника штаба Никиты Байгулова.





Добавим, что пока суд не вынес решение по поводу еще одного сотрудника томского штаба Алексея Навального Игната Купцова. Статья та же, что и Андрея Фатеева — 20.2 ч.8 КоАП.





UPD. Судья Советского районного суда Алексей Чечнев назначил Игнату Купцову 25 суток ареста.