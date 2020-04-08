Субсидии на оплату коммунальных услуг продлят автоматически на полгода

Внимание! Пенсионерам и льготникам, получающим субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, никуда ходить не надо. Все субсидии будут продлены автоматически на шесть месяцев.





Как сообщила начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина, субсидии на оплату ЖКУ предоставляются на шесть месяцев, но в связи с режимом самоизоляции это ограничение в сроках снимается вплоть до 1 октября 2020 года.





«Если срок выплаты субсидии истекает с 1 апреля до 1 октября, то она будет предоставляться в том же размере на следующие полгода», — пояснила Марина Киняйкина.





Специально обращаться в органы соцзащиты с заявлением о продлении субсидий или с документами, подтверждающими доход, в этот период не требуется.





После 1 октября 2020 года получателям данной выплаты нужно будет в установленный срок подтвердить право на нее и предоставить пакет документов.





После этого будет проведен перерасчет размера субсидии с учетом предоставленных сведений. Если субсидия, рассчитанная по документам, окажется больше, чем та, что фактически выплачивалась до 1 октября, то разницу перечислят получателю. Если же выплатили больше, чем получится по документам, то возвращать излишне выплаченные средства не потребуется.





Напомним, что центры социальной поддержки население временно прекратили личный прием граждан до 15 апреля 2020 года. Вопросы предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания можно задать по телефону "горячей линии" департамента социальной защиты населения Томской области в рабочие дни с 08:00 до20:00 : 8 (3822) 60-27-99

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Для справки: В Томской области субсидии на ЖКУ получают более 44 тысяч семей. Чтобы впервые оформить субсидию, необходимо предварительно записаться по телефону на прием в центр социальной поддержки населения по месту жительства, срок назначения субсидии будет сохранен.