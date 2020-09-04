Subaru перевернулся у главного корпуса ТГУ. ГИБДД разыскивает водителя

Водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и перевернулся на крышу, а после покинул место аварии. ГИБДД нужна помощь очевидцев.

По данным УМВД, ДТП произошло около 01:30 пятницы в районе ТГУ — на проспекте Ленина, 36.





«По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя Subaru, не справился с управлением. В результате автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.





В настоящее время ГИБДД выясняет все обстоятельства случившегося. Требуется помощь очевидцев.





Свидетели аварии могут позвонить по телефонам 66-44-22, 66-44-24 или обратиться лично (Иркутский тракт, 79, кабинет 404).