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Subaru перевернулся у главного корпуса ТГУ. ГИБДД разыскивает водителя
4 часа назад
Водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и перевернулся на крышу, а после покинул место аварии. ГИБДД нужна помощь очевидцев.
По данным УМВД, ДТП произошло около 01:30 пятницы в районе ТГУ — на проспекте Ленина, 36.
«По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя Subaru, не справился с управлением. В результате автомобиль наехал на препятствие и опрокинулся. Водитель с места происшествия скрылся», — говорится в сообщении.
В настоящее время ГИБДД выясняет все обстоятельства случившегося. Требуется помощь очевидцев.
Свидетели аварии могут позвонить по телефонам 66-44-22, 66-44-24 или обратиться лично (Иркутский тракт, 79, кабинет 404).
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