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18 февраля,
2020
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«СУ Томскгазстрой» выплатил 12 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В августе 2019 года прокуратура выяснила, что «СУ Томскгазстрой» имеет задолженность по зарплате более 7 млн рублей перед 120 работниками.


Началась проверка, после которой прокурор Советского района Олег Фрикель внес генеральному директору компании представление и возбудил в отношении ответственного должностного лица административное дело по статье «невыплата в установленный срок заработной платы». Еще спустя месяц завели второе дело — по статье «невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Также работодатель заплатил и несколько штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей. Однако задолженность продолжала расти, и по еще одному административному делу предприятие заплатило 50 тысяч штрафа. Также наказывались штрафами виновные должностные лица — в сумме на 20 тысяч рублей.

«СУ Томскгазстрой» выплатил 12 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

«В результате имевшаяся задолженность перед работниками ЗАО «СУ Томскгазстрой» на общую сумму более 12 млн рублей погашена обществом в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры.


По данным системы Rusprofile, ЗАО «СУ Томскгазстрой» зарегистрировано в 2000 году в Томске. Основной вид деятельности компании — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Среднесписочная численность сотрудников – 174 человека.



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