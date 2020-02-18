«СУ Томскгазстрой» выплатил 12 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры
В августе 2019 года прокуратура выяснила, что «СУ Томскгазстрой» имеет задолженность по зарплате более 7 млн рублей перед 120 работниками.
Началась проверка, после которой прокурор Советского района Олег Фрикель внес генеральному директору компании представление и возбудил в отношении ответственного должностного лица административное дело по статье «невыплата в установленный срок заработной платы». Еще спустя месяц завели второе дело — по статье «невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Также работодатель заплатил и несколько штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей. Однако задолженность продолжала расти, и по еще одному административному делу предприятие заплатило 50 тысяч штрафа. Также наказывались штрафами виновные должностные лица — в сумме на 20 тысяч рублей.
«В результате имевшаяся задолженность перед работниками ЗАО «СУ Томскгазстрой» на общую сумму более 12 млн рублей погашена обществом в полном объеме», — говорится в сообщении прокуратуры.
По данным системы Rusprofile, ЗАО «СУ Томскгазстрой» зарегистрировано в 2000 году в Томске. Основной вид деятельности компании — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Среднесписочная численность сотрудников – 174 человека.
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