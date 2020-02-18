«СУ Томскгазстрой» выплатил 12 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

В августе 2019 года прокуратура выяснила, что «СУ Томскгазстрой» имеет задолженность по зарплате более 7 млн рублей перед 120 работниками.





Началась проверка, после которой прокурор Советского района Олег Фрикель внес генеральному директору компании представление и возбудил в отношении ответственного должностного лица административное дело по статье «невыплата в установленный срок заработной платы». Еще спустя месяц завели второе дело — по статье «невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Также работодатель заплатил и несколько штрафов на общую сумму 30 тысяч рублей. Однако задолженность продолжала расти, и по еще одному административному делу предприятие заплатило 50 тысяч штрафа. Также наказывались штрафами виновные должностные лица — в сумме на 20 тысяч рублей.

