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28 марта,
2021
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«Стыдно за наш город»: томский паблик оценил новую смотровую площадку в Красноярске

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Красноярске на Николаевской сопке появилась новая смотровая площадка, пишет томский паблик «Город не бесит».

Отличный пример смотровой площадки у наших соседей из Красноярска.  Когда видишь хорошие примеры решений и сравниваешь их с тем, что иногда предлагают нам наши власти, становится ужасно стыдно за город, — говорится в паблике.

Как пишет издание НГС24, благоустройство площадки обошлось в 38 миллионов рублей. Площадка появилась в марте 2021 года — она представляет из себя пешеходную зону с нависающими над обрывом элементами, амфитеатр со стеклянным ограждением и беседкой.

Ранее сообщалось, что томское «Проектно-сметное бюро» завершило работу над проектом гранитной набережной Лагерного сада, об этом писало агентство РИА Томск со ссылкой на заммэра Вячеслава Черноуса. Проект находился на согласовании, после этого должен был решиться вопрос с финансированием. Томичи в соцсетях осудили проект и выразили опасения, что он не придаст эстетичный вид набережной и будет дорогостоящим.


По поводу проекта Лагерного сада в граните ранее высказался блогер Илья Варламов. Он считает проект неудачным, ведь набережная, по его мнению, должна быть пространством безопасным, демократичным, справедливым и экологичным. 


Эскиз новой площадки на набережной Лагерного сада в Томске
Эскиз новой площадки на набережной Лагерного сада в Томске

Заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус прокомментировал информацию о возможном оформлении набережной в Лагерном саду в гранит. По его словам, эскизы, которые оказались в интернете, лишь один из вариантов возможного благоустройства, а все варианты перед утверждением вынесут на голосование томичей.


Лагерный сад начали благоустраивать четыре года назад по нацпроекту «Жилье и городская среда». В 2018 году обновляли нижнюю террасу, там укрепили склоны, уложили асфальт и установили амфитеатр. Через год, в 2019 году, ремонтировалась верхняя терраса – монумент и Вечный огонь. В 2020 году продолжились работы на нижней террасе.


Отметим, в 2019 году в Томске открылась набережная Ушайки в граните и бетоне, построенная на деньги Газпрома. Ее много критиковали, в том числе известный блогер-урбанист Илья Варламов назвал ее «памятником глупости».



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