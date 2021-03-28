«Стыдно за наш город»: томский паблик оценил новую смотровую площадку в Красноярске

Новости

В Красноярске на Николаевской сопке появилась новая смотровая площадка, пишет томский паблик «Город не бесит».

Отличный пример смотровой площадки у наших соседей из Красноярска. Когда видишь хорошие примеры решений и сравниваешь их с тем, что иногда предлагают нам наши власти, становится ужасно стыдно за город, — говорится в паблике.

Как пишет издание НГС24, благоустройство площадки обошлось в 38 миллионов рублей. Площадка появилась в марте 2021 года — она представляет из себя пешеходную зону с нависающими над обрывом элементами, амфитеатр со стеклянным ограждением и беседкой.

Ранее сообщалось, что томское «Проектно-сметное бюро» завершило работу над проектом гранитной набережной Лагерного сада, об этом писало агентство РИА Томск со ссылкой на заммэра Вячеслава Черноуса. Проект находился на согласовании, после этого должен был решиться вопрос с финансированием. Томичи в соцсетях осудили проект и выразили опасения, что он не придаст эстетичный вид набережной и будет дорогостоящим.

По поводу проекта Лагерного сада в граните ранее высказался блогер Илья Варламов. Он считает проект неудачным, ведь набережная, по его мнению, должна быть пространством безопасным, демократичным, справедливым и экологичным.

