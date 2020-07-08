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08 июля,
2020
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Новости

Студотряды помогут в ремонте социальных объектов Томска

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Этим летом при ремонте, строительстве и благоустройстве в Томске примут участие 220 человек, сообщает пресс-служба мэрии.


Так на городских объектах будут работать бойцы отряда ТГАСУ, чтобы отработать знания, полученные во время учебы. Члены студотрядов задействованы на ремонтных работах в здании будущего Дома молодежи на Розы Люксембург,8, на улице Белозерская, 22, где планируют разместить управление социальной политики, а также в здании будущего спортивного центра по проспекту Ленина,70. Студенты подключатся и к ремонту городских спортивных объектов.


«Им предстоит выполнить бетонные, штукатурные работы, укладывать плитку, выполнять электрические и сантехнические работы, демонтажные работы и сбор металлоконструкций», — уточняют в мэрии.

Студотряды помогут в ремонте социальных объектов Томска

Также при определении объектов, учли прошлогодний успешный опыт по работе студотрядов на реставрации деревянных зданий. Поэтому в этом году сформировали отдельный отряд из 17 человек. Они займутся очисткой от старой краски и покраской фасадов зданий на Карташева, 32/1, Красноармейской, 74, Красноармейской, 58.


Всех студентов из отрядов обеспечат спецодеждой (сапогами, спецовками, перчатками, средствами индивидуальной защиты), инвентарем и горячим питанием.


«Ребята, конечно, будут помогать и в благоустройстве, но мы хотим, чтобы каждый из них в будущем мог сказать, что именно он участвовал в строительстве или ремонте того или иного здания Томска, в том числе, его исторических объектов», — добавил Иван Кляйн.


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