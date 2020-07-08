Студотряды помогут в ремонте социальных объектов Томска

Этим летом при ремонте, строительстве и благоустройстве в Томске примут участие 220 человек, сообщает пресс-служба мэрии.





Так на городских объектах будут работать бойцы отряда ТГАСУ, чтобы отработать знания, полученные во время учебы. Члены студотрядов задействованы на ремонтных работах в здании будущего Дома молодежи на Розы Люксембург,8, на улице Белозерская, 22, где планируют разместить управление социальной политики, а также в здании будущего спортивного центра по проспекту Ленина,70. Студенты подключатся и к ремонту городских спортивных объектов.





«Им предстоит выполнить бетонные, штукатурные работы, укладывать плитку, выполнять электрические и сантехнические работы, демонтажные работы и сбор металлоконструкций», — уточняют в мэрии.