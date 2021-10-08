Басня про мальчика и волков: студенты из «тройки» ТГУ просят вуз устранить постоянные ложные пожарные тревоги

Студенты, живущие в общежитии ТГУ №3, составили и сейчас активно подписывают коллективное обращение на имя директора студгородка и замдеканов по воспитательной работе своих факультетов. Проблема — постоянные ложные пожарные тревоги, которые не дают студентам спокойно жить с апреля 2021 года. В обращении приводятся даты и время, когда именно в последнюю неделю происходили ложные пожарные тревоги, а также самые примечательные случаи. Например, когда тревоги происходили поздно ночью или около шести раз на протяжении двух часов. Прочитать обращение полностью можно тут.

«Обращаем внимание на тот факт, что практически каждый раз тревога оказывалась ложной. Например, 20 июня она происходила из-за того, что в блоке одной из секций прибили таракана. Аналогичная причина возникновения тревоги случалась ещё как-минимум два раза, без фиксации конкретных дат. Одна из эвакуаций 4 октября произошла из-за того, что в комнате на 9 этаже во время сна с закрытым в связи с погодными условиями окном стало душно. Эвакуация 7 октября произошла из-за обыкновенного разогревания еды (пирожного) в микроволновке. Случаи возникновения пожарной тревоги из-за нарушения правил безопасности отдельными студентами существуют, однако они своевременно пресекаются и крайне редки – из всех эвакуаций, произошедших с апреля 2021 года, процент случаев по объективным причинам (курение в комнате или сгоревшая еда) составляет не более 2%», — говорится в обращении.

Автор: предоставлено одним из инициаторов обращения

Уточним, в «Тройке» ТГУ живут студенты факультета журналистики, факультета исторических и политических наук, филологического и философского факультетов. «Когда у нас весной произошла первая массовая эвакуация, про это даже написали некоторые томские СМИ. Потому что выход всего общежития был чем-то удивительным. Но именно с того момента пожарные тревоги стали происходить минимум один раз в неделю. Но каждый раз — ложно, — рассказывает ТВ2 один из инициаторов обращения. — До августа, в теории, мы могли не выходить на улицу, так как понимали, что, наверняка, снова ложная тревога, зачем морозить себя и куда-то идти. Но в августе в общежитии ввели штрафной режим и сказали, что пожарные начнут заходить во все комнаты. Сначала этому не придали особое значение, но потом случаи стали реальными. Пожарные заходят в комнаты, людей, которые не вышли, отправляют в МЧС, где им рассказывают, что «ай-яй-яй», надо выходить, записывают в список потенциальных нарушителей. Если человек не выйдет и в следующий раз, штраф будет уже от двух до пяти тысяч».

Последней каплей, чтобы, наконец, написать массовое публичное обращение, стало то, что ложные пожарные тревоги и, следовательно, эвакуации стали происходить ежедневно. В некоторые дни количество тревог стало достигать четырех. Первоначально студенты написали про ситуацию в сообщество ТГУ в ВКонтакте. Там, со слов собеседника ТВ2, им ответили, что понимают проблему и ее масштаб, но скоро университет собирается делать глобальный ремонт инфраструктур, но когда конкретно он будет в общежитии — неизвестно. Мол, зависит от многих факторов, но от каких именно — ответ студентам получить не удалось. На 14:50 пятницы бумагу подписало около 50 жителей «тройки», пока преимущественно только одного факультета. Далее обращение подпишут и остальные факультеты.