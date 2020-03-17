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17 марта,
2020
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Новости

Студенты большинства вузов перешли на дистанционное обучение

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

С 17 марта в большинстве вузах Томска перешли на дистанционное обучение. В школах и детсадах перешли на свободное посещение. 

Студенты большинства вузов перешли на дистанционное обучение

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам организовать студентам возможность удаленной учебы с 16 марта. Соответствующий приказ подписал министр Валерий Фальков.

В вузах Томска режим дистанционного обучения введен с 17 марта. Согласно приказу он продлится до 28 марта. Дистанционно обучаются студенты СибГМУ, ТПУ, ТГАСУ, ТУСУРа и ТГПУ. В ТГУ на дистанционное обучение перейдут с 18 марта. 


Режим свободного посещения школ не означает отмену занятий. Ученик, которого родители решили оставить дома, получит необходимые образовательные материалы и домашнее задание через «электронный дневник».


«Эти меры вводятся на последнюю неделю третьей четверти. С 23 марта начинаются весенние каникулы. Эпидемиологическая ситуация в регионе отслеживается ежедневно, позже будет принято решение о том, с какого времени и как начнется образовательный процесс в последней четверти учебного года», — пояснила начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.


Областные мероприятия с участием детей и молодежи, в том числе профильные смены, отменяются до особого распоряжения департамента. Главам муниципальных образований также рекомендовано отменить массовые детские мероприятия на местах и выезд детей на мероприятия за пределы Томской области.


Число заболевших COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, составляет 153 517 человек, 5735 из них скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения.


Число заболевших коронавирусом в России достигло 93 человек. 86 случаев – завозные. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без симптомов. Состояние средней тяжести наблюдается у двух пациентов из-за незначительной одышки. Под наблюдением врачей находятся 15 000 человек.


В Томской области нет больных коронавирусом. 

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