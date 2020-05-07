Студенты всех томских вузов будут проходить итоговую аттестацию онлайн

Томские университеты в 2020 году проведут промежуточную и итоговую аттестацию студентов онлайн. Такое решение принял Томский консорциум научных и научно-образовательных организаций.

Исключение составит итоговая аттестация в рамках направлений и специальностей подготовки, требующих очного присутствия студентов. Этот перечень каждый вуз утвердит отдельно.

Принимать дистанционно экзамены, защиты курсовых и дипломных работ удаленно предложил врио ректора ТПУ Виктор Демин. Его поддержал ректор ТГУ Эдуард Галажинский, а 6 мая консорциум единогласно проголосовал за дистанционную аттестацию студентов.

С самого начала перехода на дистанционную работу консорциум принимает консолидированные решения, касающиеся работы научно-образовательного комплекса Томска, – цитирует Эдуарда Галажинского пресс-служба ТГУ. – Решение о переводе всей сессии в онлайн-формат также было коллегиальным, приказы о таком формате готовятся во всех вузах Томска. Отдельно хочется подчеркнуть, что уехавшие из Томска студенты могут сдавать сессию оттуда, где сейчас находятся – все будет проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, возвращаться в Томск для этого не нужно.

Помимо проведения аттестации, консорциум обсудил продление периода обучения, прохождения текущей и промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации исключительно в дистанционном формате до 31 августа. Это значит, что руководители образовательных программ смогут самостоятельно составлять график итоговой аттестации в соответствии с образовательными и научными задачами.





Напомним, 16 марта в связи с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рекомендовал организовать обучение студентов дистанционно, а 17 марта все томские университеты — ТГУ, ТПУ, ТУСУР, ТГПУ, ТГАСУ, СибГМУ — перевели студентов на дистанционное обучение.





Кроме того, из-за пандемии коронавируса начало приемной кампании в 2020 году могут перенести на более поздний срок. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве. Томские вузы рассматривают возможность проведения вступительных экзаменов онлайн.





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