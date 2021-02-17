Студенты ТУСУРа будут учиться работать с интернетом вещей совместно с МТС

Мы передаем студентам оборудование для разработки энергоэффективных устройств, а преподавателям – поможем консультациями и практическим опытом. Энергоэффективные устройства сети NB-IoT уже сейчас востребованы в ЖКХ, в системах безопасности, без них невозможно представить умный город и еще много направлений их применения. Нам, как лидеру, очень важно поддержать разработчиков, особенно начинающих. Так что студенты при поддержке преподавателей и специалистов МТС, смогут уже сейчас создавать собственные прототипы устройств, — отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко в Facebook.

«Получить доступ к сети NB-IoT с помощью оборудования МТС – возможность для студентов, аспирантов и научных сотрудников ТУСУРа. Это позволит в реальных условиях тестировать IoT-устройства, которые разрабатывают студенты. Важно, что DevKit предлагает интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроля работы датчиков, сенсоров и узлов системы. Это сокращает путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации. Предоставленные наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов, на их базе будут разработаны специальные лабораторные работы», – прокомментировал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Для справки:





Сеть NB-IoT — энергоэффективная сеть связи для интернета вещей. Она позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи, а также обладает улучшенной проникающей способностью и может работать даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах. Сеть NB-IoT работает на выделенных частотах сети LTE, поэтому к ней предъявляются те же требования безопасности, что и к сетям 2G, 3G, 4G. Это обеспечивает ее безопасность и защищённость от внешних помех. Сеть NB-IoT создана для устройств, передающих небольшие объемы данных с определенной периодичностью, что делает ее идеальной для решений в сфере недвижимости, ЖКХ, smart city. МТС обладает крупнейшей сетью NB-IoT в России: она работает более чем в семи регионах.