Студенты ТПУ сыграют в сибирский квиддич

В Томском политехническом университете пройдет соревнование между студентами по брумболу, аналогу популярной вымышленной игры вселенной «Гарри Поттера» квиддич. Участников будут ждать интерактивные конкурсы, горячий чай и какао, сообщает пресс-служба вуза.

«Решили не морозить студентов, а подождать потепления», — приводит пресс-служба слова председателя профсоюза студентов и аспирантов ТПУ Сергея Рубаненко.





Турнир пройдет на спортивной площадке между общежитиями ТПУ (ул. Вершинина, 46 и 48) 31 января. Он начнется в 12.30 с разминки, которую проведет тренер танцевальной сборной ТПУ Екатерина Сулема.





Отмечается, что правила брумбола идентичны квиддичу. В игре примут участие две команды. Каждая будет состоять из двух защитников, центрального нападающего, двух крайних нападающих и вратаря. Вбрасывание мяча в игру проходит так же, как в хоккее с шайбой. Матч состоит из двух периодов длительностью пять минут. Главная цель — забросить мяч в ворота соперника. Если игра закончилась ничьей, назначают дополнительное время. В овертайме, как правило, играют уже без вратаря. И в таком случае побеждает та команда, которая забила больше мячей именно в овертайме. Если и дополнительное время закончилось ничьей, назначают буллиты.





За соблюдением правил будет следить судья. При выявлении нарушении он поднимает вверх руку с красной повязкой.





Победители соревнований получат сувенирную продукцию с символикой ТПУ. Принять участие в турнире сможет любой студент. Для этого необходимо зарегистрироваться.





Справка: Брумбол — зимний командный вид спорта, который представляет собой сочетание хоккея с шайбой и флорбола. В брумбол играют на ледяном поле, так же, как и в хоккей. Но, в отличие от хоккея, для брумбола вместо шайбы используют мяч, вместо клюшки — метлу, вместо коньков — обувь с резиновой подошвой.