Студенты ТПУ попробуют установить рекорд Гиннесса

В Томском политехническом университете пройдет Всероссийская акция по гиревому спорту «Новогодний рывок 2020», в рамках которой политехники планируют установить мировой рекорд. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В турнире примет участие 31 спортсмен со всей области. Среди них представители Шегарской детско-юношеской спортивной школы, две команды Томского политеха, детско-юношеской спортивной школы «Победа» и других. Главные критерии к участникам — наличие звания не ниже кандидата в мастера спорта и хорошая физическая подготовка.





В этом году в состязании каждый спортсмен должен выполнить без остановки 2020 подъемов 20-килограммовой гири без учета времени. Количество смен рук в таких соревнованиях не ограничено, а все правила соответствуют нормативам выполнения упражнения «Рывок» Всероссийской федерации гиревого спорта.





В акции также примет участие мастер спорта России, неоднократный чемпион России среди студентов, старший тренер-преподаватель ТПУ Сергей Коршунов, который планирует установить новый мировой рекорд: он намерен поднять 24-килограммовую гирю 2084 раза, тем самым в общей сумме подняв вес в 50 тонн.





«В 2013 году я поднял гирю в 16 килограммов 2015 раз, в прошлом году — гирю в 20 кг: до этого никто в России такого не делал. В этом году хочу установить новый мировой рекорд, который будет занесен в книгу Гиннесса», — сказал Сергей Коршунов.

Отмечается, что акция «Новогодний рывок» впервые прошла в Томском политехе в 2012 году, после чего стала ежегодным мероприятием. Инициативу подхватили другие регионы страны, в которых акция проходит под названием «Русский рывок».





Спортивная акция пройдет 28 декабря в 11:00 в 9-м корпусе Томского политеха. Для тех, кто не сможет прийти на мероприятие, организаторы будут вести прямую трансляцию в официальной группе «Спортивная организация студентов ТПУ» во «ВКонтакте».