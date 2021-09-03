Студенты ТПУ побывали в московском центре, где создают еду будущего

Команда победителей стендап-шоу «Comedy-бургер», который прошел в Томске в июне, побывали в московском R&D-центре «ЭФКО», где создают «Еду будущего». Программа поездки включала посещение концерта в самом большом в России стендап-клубе, прогулки по Москве и, конечно же, дегустацию инновационных растительных блюд.

На вечере гастрокомедии в июне студенческие стендап-команды попробовать силы в юмористическом соревновании о еде. Обменялись контраргументами о животном и растительном мясе, правильном питании и фастфуде, «прожарили» тех, кто крайне категоричен к рациону, а также — продегустировали растительные хайбургеры от «ЭФКО». Победа по итогу мероприятия досталась команде «Дуэлянты» из ТПУ. Им вручили главный приз — путевку в R&D-центр «ЭФКО», где создают инновационные растительные продукты и новые блюда с растительным мясом Hi!.

«Я приехал невероятно счастливым и заряженным. До сих пор нахожусь в полном восторге. Поездка была очень насыщенной. Я бы даже сказал, лучшей в моей жизни. Раньше я был в Москве только по делам, а чтобы именно отдохнуть — впервые. Мы посмотрели город, сходили в океанариум, Третьяковскую галерею, на концерт «Big Stand Up» в самый популярный в стране стендап-клуб на Новом Арбате. Под особым впечатлением я остался после посещения центра “Еда будущего”», — рассказал один из «Дуэлянтов» Влад Батанин.

R&D-центр «Еда будущего» – это святая святых бренд-шефов «ЭФКО». Здесь есть открытая кухня, проходят дегустации новых блюд и образовательные лектории.

«Деревянная мебель, столы, суперсовременный дизайн — здесь очень стильно. Мы попробовали три блюда со вкусом мяса, и все они оказались классными и полностью растительными», — рассказывает Сергей Лозицкий о дегустации растительных наггетсов, тефтелей с картофелем и пасты болоньезе.

«За последний год я попробовал практически всю продукцию компании. Большую часть — на мероприятиях в Томске. Те же растительные бургеры. Если честно, котлету в них очень сложно отличить от мясной. Но в то же время после того, как вы ее съели, нет тяжести в желудке. Легко и вкусно, — признается Влад Батанин. — За «ЭФКО» будущее. Они не вредят природе и человеку, а также ориентируются на тех, кто не может пить коровье молоко или есть животное мясо. Это отличная альтернатива. Я бы, наверное, пока не смог полностью отказаться от мяса и перейти на растительное. Но для разнообразия — почему нет?»

Компания «ЭФКО» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Основные торговые марки компании, известные большинству из нас, — это «Слобода» и «Altero». С осени 2020 года «ЭФКО» реализует программу эксклюзивного рекрутинга в Сибири. Томск — один из городов-участников проекта.

Растительное мясо Hi! (от английского Healthy Innovation – «здоровые инновации») – первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего» акционеров ГК «ЭФКО». Hi! уже можно купить и попробовать в сотнях магазинов и ресторанов по всей стране. В Томске Hi! можно попробовать в кафе Santa Monica, а также приобрести в сети «Ярче!».