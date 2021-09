Студенты ТПУ побывали в московском центре, где создают еду будущего

На вечере гастрокомедии в июне студенческие стендап-команды попробовать силы в юмористическом соревновании о еде. Обменялись контраргументами о животном и растительном мясе, правильном питании и фастфуде, «прожарили» тех, кто крайне категоричен к рациону, а также — продегустировали растительные хайбургеры от «ЭФКО». Победа по итогу мероприятия досталась команде «Дуэлянты» из ТПУ. Им вручили главный приз — путевку в R&D-центр «ЭФКО», где создают инновационные растительные продукты и новые блюда с растительным мясом Hi!.

Компания «ЭФКО» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Основные торговые марки компании, известные большинству из нас, — это «Слобода» и «Altero». С осени 2020 года «ЭФКО» реализует программу эксклюзивного рекрутинга в Сибири. Томск — один из городов-участников проекта.

Растительное мясо Hi! (от английского Healthy Innovation – «здоровые инновации») – первый бренд фудтех-проекта «Еда будущего» акционеров ГК «ЭФКО». Hi! уже можно купить и попробовать в сотнях магазинов и ресторанов по всей стране. В Томске Hi! можно попробовать в кафе Santa Monica, а также приобрести в сети «Ярче!».