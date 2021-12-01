Студенты ТГУ и ТУСУРа начали выступать против обязательной вакцинации

Инициативные группы студентов ТГУ и ТУСУРа подали обращения к ректорам своих вузов. Они заявили, что выступают против обязательной вакцинации в университетах и считают, что, несмотря на регистрацию вакцин от коронавируса, все они находятся на разных стадиях исследования, т.е. являются экспериментальными.
В понедельник, 29 ноября, студенты ТУСУРа передали на имя ректора обращение, в котором они заявляют, что отказываются «от участия в испытании экспериментальной вакцины». По сообщению пресс-службы университета, под документом поставили подписи 15 обучающихся.
Как рассказала ТВ2 томичка Светлана Дьяконова, администрирующая чат, где состоят около 100 студентов и их родителей, выступающих против обязательной вакцинации, изначально обращение планировали передать напрямую ректору вуза Виктору Рулевскому. Ректор ТУСУРа не смог принять студентов из-за совещания, хотя участники встречи утверждают, что записывались на встречу с ним заранее.
Дьяконова сообщила, что аналогичное обращение с 5 подписями ранее передали в ректорат студенты ТГУ. Она также считает нарушением, что в обоих вузах студентов не ознакомили с приказами о вакцинации надлежащим образом: «Делаются какие-то объявления, в чатах их гнобят постоянно, давят, но это не официальное ознакомление с документами».
Вместе со студентами ТУСУРа в здание вуза 29 ноября пришли и пожелавшие поддержать их граждане, среди которых были в том числе родители студентов. Их не пропустили на проходной, начался конфликт, после чего охрана нажала тревожную кнопку, и в университет приехал наряд Росгвардии.
Ранее телеграм-канал «Улица Бархатная» со ссылкой на свои источники сообщил, что в корпусах ТГУ, ТУСУРа, ТПУ и СибГМУ с 10 января введут режим QR-кодов. Пресс-службы всех четырех университетов сообщили ТВ2, что на данный момент такие планы в этих вузах отсутствуют.
В приказах о вакцинации в ТГУ и ТУСУРе сказано, что студенты и сотрудники вузов обязаны загрузить на сайт документы, подтверждающие вакцинацию, перенесенный коронавирус или наличие медотвода. Ни о каких санкциях для студентов при отказе от вакцинации в приказе не сообщается. Они предусмотрены только для преподавателей, которых в случае отказа от прививки могут перевести на дистанционный формат или отстранить от работы.
Документы от обучающихся, подтверждающие вакцинацию, перенесенный ковид или наличие медотвода на своем сайте также собирает ТПУ, где, согласно приказу, никаких санкций для студентов за отказ от вакцинации также не предусмотрено.
Найти подобный приказ на сайте СибГМУ ТВ2 не удалось. Как сообщил журналисту один из студентов вуза, руководство будет решать вопрос об организации учебы после 30 ноября, к этому времени «всем студентам желательно пройти вакцинацию».
При этом в большинстве университетов действует режим внутренних пропусков. Неизвестно, существует ли у руководства вузов техническая возможность заблокировать пропуска тех, кто не загрузит на сайт необходимые документы.
Напомним, 22 октября стало известно, что учебные заведения Томской области обязаны обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 80% студентов. Согласно решению главного санитарного врача Томской области Ольги Пичугиной, вакцинацию вторым компонентом нужно обеспечить до конца 2021 года.