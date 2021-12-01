Студенты ТГУ и ТУСУРа начали выступать против обязательной вакцинации

Инициативные группы студентов ТГУ и ТУСУРа подали обращения к ректорам своих вузов. Они заявили, что выступают против обязательной вакцинации в университетах и считают, что, несмотря на регистрацию вакцин от коронавируса, все они находятся на разных стадиях исследования, т.е. являются экспериментальными. В понедельник, 29 ноября, студенты ТУСУРа передали на имя ректора обращение, в котором они заявляют, что отказываются «от участия в испытании экспериментальной вакцины». По сообщению пресс-службы университета, под документом поставили подписи 15 обучающихся.

Автор: Вячеслав Третьяков

Как рассказала ТВ2 томичка Светлана Дьяконова, администрирующая чат, где состоят около 100 студентов и их родителей, выступающих против обязательной вакцинации, изначально обращение планировали передать напрямую ректору вуза Виктору Рулевскому. Ректор ТУСУРа не смог принять студентов из-за совещания, хотя участники встречи утверждают, что записывались на встречу с ним заранее. Дьяконова сообщила, что аналогичное обращение с 5 подписями ранее передали в ректорат студенты ТГУ. Она также считает нарушением, что в обоих вузах студентов не ознакомили с приказами о вакцинации надлежащим образом: «Делаются какие-то объявления, в чатах их гнобят постоянно, давят, но это не официальное ознакомление с документами». Вместе со студентами ТУСУРа в здание вуза 29 ноября пришли и пожелавшие поддержать их граждане, среди которых были в том числе родители студентов. Их не пропустили на проходной, начался конфликт, после чего охрана нажала тревожную кнопку, и в университет приехал наряд Росгвардии.

Автор: Вячеслав Третьяков