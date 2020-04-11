Студенты ТГПУ помогают полиции патрулировать улицы

Несколько волонтеров Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) вступили в народную дружину, чтобы ежедневно напоминать населению о необходимости соблюдать режим самоизоляции и стараться мотивировать томичей оставаться дома. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Перед началом обхода в отделениях ОМВД мы проходим инструктаж, — приводит пресс-служба слова студентки ФИЯ Таисии Шутовой. — Контроль за пребыванием горожан на улице и в многолюдных местах осуществляется во всех районах Томска небольшими группами: волонтер, сотрудник полиции и представитель районной администрации. За четыре часа работы наша тройка успела обойти участок Фрунзе-Плеханова больше десятка раз».





Во время патрулирования студенты останавливают томичей, которые находятся на улице без явной причины или без средств защиты. Пропускают лишь тех, кто выходит из аптеки или медицинского учреждения. Горожане получают консультации и напоминание о том, что предполагает режим самоизоляции, рекомендованный губернатором Сергеем Жвачкиным. В основном, люди идут на работу или возвращаются с нее. У многих при себе имеются справки.