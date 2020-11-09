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09 ноября,
2020
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Студенты колледжей и техникумов Томской области продолжат обучение в смешанной форме

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Студенты колледжей и техникумов будут учиться в смешанном формате: часть занятий будет проходить очно, а часть дистанционно. Полностью на на дистанционное обучение будут переводиться отдельные группы или учреждение полностью при выявлении в коллективе 10% и более заболевших СОVID-19  или 20% и более заболевших ОРВИ или гриппом. 

Студенты колледжей и техникумов Томской области продолжат обучение в смешанной форме

На начало ноября эпидемиологическая ситуация в техникумах и колледжах Томской области была следующей: за два месяца (сентябрь и октябрь) СОVID-19  был подтвержден у 117 студентов (0,5% от общей численности) и  50 сотрудников (1,3% от общей численности).


«С сегодняшнего дня для  студентов 2 и 3 курсов теоретические занятия будут проходить дистанционно циклами по две недели. Непосредственно в образовательном учреждении для каждой группы будет разработан график проведения теоретических занятий в дистанте и очной форме», – отметил начальник департамента профобразования Юрий Калинюк.


Региональный оперативный штаб также рекомендовал руководителям томских вузов организовать обучение для студентов 2-4 курсов преимущественно в дистанционном формате, а для студентов первого и выпускных курсов очный или смешанный формат обучения: лекции в дистанционном режиме, практические и лабораторные занятия преимущественно в очном режиме.


«Такие меры позволят минимизировать заражение среди студентов и преподавателей вузов. Иногородние студенты смогут вернуться домой и продолжить обучение в дистанте. Уменьшение количества студентов в общежитиях также поможет исключить вспышки заболеваемости», – прокомментировал ситуацию начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.


На 1 ноября 2020 года в томских вузах на очном режиме занятия проводились лишь для 5 715 человек (в основном первые и выпускные курсы СибГМУ и ТПУ), в смешанном режиме – для 11 454 человек. В дистанционном формате первый семестр проходит для 22 311 студентов.


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