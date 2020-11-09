Студенты колледжей и техникумов Томской области продолжат обучение в смешанной форме

Студенты колледжей и техникумов будут учиться в смешанном формате: часть занятий будет проходить очно, а часть дистанционно. Полностью на на дистанционное обучение будут переводиться отдельные группы или учреждение полностью при выявлении в коллективе 10% и более заболевших СОVID-19 или 20% и более заболевших ОРВИ или гриппом.

На начало ноября эпидемиологическая ситуация в техникумах и колледжах Томской области была следующей: за два месяца (сентябрь и октябрь) СОVID-19 был подтвержден у 117 студентов (0,5% от общей численности) и 50 сотрудников (1,3% от общей численности).





«С сегодняшнего дня для студентов 2 и 3 курсов теоретические занятия будут проходить дистанционно циклами по две недели. Непосредственно в образовательном учреждении для каждой группы будет разработан график проведения теоретических занятий в дистанте и очной форме», – отметил начальник департамента профобразования Юрий Калинюк.





Региональный оперативный штаб также рекомендовал руководителям томских вузов организовать обучение для студентов 2-4 курсов преимущественно в дистанционном формате, а для студентов первого и выпускных курсов очный или смешанный формат обучения: лекции в дистанционном режиме, практические и лабораторные занятия преимущественно в очном режиме.





«Такие меры позволят минимизировать заражение среди студентов и преподавателей вузов. Иногородние студенты смогут вернуться домой и продолжить обучение в дистанте. Уменьшение количества студентов в общежитиях также поможет исключить вспышки заболеваемости», – прокомментировал ситуацию начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.





На 1 ноября 2020 года в томских вузах на очном режиме занятия проводились лишь для 5 715 человек (в основном первые и выпускные курсы СибГМУ и ТПУ), в смешанном режиме – для 11 454 человек. В дистанционном формате первый семестр проходит для 22 311 студентов.





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