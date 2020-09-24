Студенты-иностранцы могут вернуться в Томск на учебу

«В Томске обучается около 5,2 тысячи студентов из Казахстана, около 500 из Киргизии и чуть более 20 из Белоруссии. Часть из них не покидали пределы нашего региона в период пандемии», — прокомментировал начальник департамента высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.

Иностранные студенты продолжают возвращаться на учебу в Томск. Так, было возобновлено авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией.

Студенты смогут приступить к обучению через 14 дней после приезда и наличия отрицательного результата на COVID-19. Анализы на инфекцию будут взяты на 10-12 день карантина.





«Первое, что нужно сделать иностранным студентам Томского политехнического университета из этих стран перед приездом в Томск, — позвонить в колл-центр вуза по телефону +7 (3822) 70-17-76 и сообщить данные о своем приезде. Нужно сообщить планируемую дату приезда, если билет еще не оформлен, или дату прибытия, если билет уже куплен, — сообщает вуз. — По прибытии в Томск студенты будут размещены в карантинном центре (адрес которого им сообщит оператор колл-центра) на 14 дней. В это время обучение будет проводиться с использованием дистанционных технологий. При наличии отрицательного результата теста и по истечении 14 дней студенты будут переведены в общежитие университета (студенты первого курса будут размещены согласно приказу о заселении, студенты старших курсов — в соответствии с имеющимся договором найма)».





В вузах отмечают, что заезд студентов будет организован не сразу, а постепенно. Первыми будут приглашены студенты первого курса бакалавриата и специалитета; затем студенты первого и второго года обучения магистратуры и первого курс аспирантуры; далее выпускные курсы бакалавриата и специалитета; последними будут заселяться промежуточные курсы бакалавриата, специалитета и аспирантуры.





Добавим, что проректор ТГУ по международным связям Артем Рыкун отмечал, что студенты из дальнего зарубежья должны дождаться открытия границ и не пытаться сейчас въехать в Россию по действующей учебной визе. С 18 сентября открыт прием документов на оформление приглашений для граждан Великобритании, Танзании, Турции, Швейцарии, Египта, Мальдив, Объединенных Арабских Эмиратов.





В этом году в вузы Томской области уже зачислено более трех тысяч иностранных студентов, из них почти 80 процентов из ближнего зарубежья: Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Белоруссии, Армении, Азербайджана и других.





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