Студенты и жители города могут рассказать, каким должен быть современный кампус
Студенты и жители Томской области могут поучаствовать во всероссийском опросе с целью определить, каким должен быть современный межвузовский кампус. Пожелания лягут в основу модели современного кампуса, которую разрабатывает консалтинговая компания «КБ Стрелка» как ответ на вызовы глобальной конкурентоспособности университетов.
Опрос пройдет в рамках маркетингового исследования по разработке сценариев создания студенческих городков в городах Российской Федерации по заказу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Принять участие смогут студенты из Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Томска, Тюмени и других городов России. Их пожелания лягут в основу модели современного кампуса, подходящего для городов России, которую разрабатывает КБ Стрелка.
Подобные проекты являются уникальными для России и предполагают возвратную модель финансирования с участием частного инвестора при условии софинансирования проекта из федерального бюджета. Разработав организационно-экономическую и финансовую модель студенческого городка, ВЭБ.РФ совместно с Минобрнауки России предлагает создание университетских кампусов нового формата как ядра развития городского пространства, городской среды. В этом проекте кампус — это современное пространство со спортивными сооружениями, коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, библиотеками и, конечно, местами для жизни студентов и преподавателей. Это принципиально новая модель — создание «умного» пространства, на котором образовательное учреждение территориально совмещено с кампусом, а вокруг этой территории растет вся инфраструктура. В настоящее время прорабатываются проекты в Санкт-Петербурге, Перми и Томске, — отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Светлана Ячевская.
Межвузовские кампусы обычно располагаются на территориях с высокой транспортной доступностью и обеспечивают комфортную среду для проживания, обучения и общения студентов. Часто на территориях кампусов размещают магазины, кафе и прочие коммерческие объекты, отвечающие повседневным запросам жителей.
Кроме того, кампусы могут стать центрами городской жизни или городскими достопримечательностями, в их состав могут входить культурные объекты – например, музеи или культурные центры.
Создание комфортной жилой среды для студентов, молодых исследователей и профессоров позволит удовлетворить растущий спрос на места в кампусах и новые требования к качеству жилья. Компактные и функциональные пространства, в которых живут и общаются студенты, часто становятся местом для обсуждения смелых новаторских проектов. И, конечно, студенты, живущие в общежитиях уже сегодня, лучше всех представляют, чего им не хватает для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Отмечу также, что дефицит качественной образовательной инфраструктуры — это проблема не только для студентов, но и для университетов, которые теряют талантливых абитуриентов, не готовых снимать комнату или квартиру во время обучения в другом городе, — рассказала Варвара Мельникова, сооснователь и партнер КБ Стрелка, генеральный директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка».
Принять участие в опросе можно по ссылкам: https://campus-students.ru/survey (для студентов) и https://campus-citizens.ru/ (для жителей).
О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должен соединить вантовый пешеходный мост.
Губернатор оценивал затраты на строительство кампуса в 20 млрд рублей. Помочь с финансированием Сергей Жвачкин попросил Совет Федерации.
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