Студенты и жители города могут рассказать, каким должен быть современный кампус

Студенты и жители Томской области могут поучаствовать во всероссийском опросе с целью определить, каким должен быть современный межвузовский кампус. Пожелания лягут в основу модели современного кампуса, которую разрабатывает консалтинговая компания «КБ Стрелка» как ответ на вызовы глобальной конкурентоспособности университетов.

Опрос пройдет в рамках маркетингового исследования по разработке сценариев создания студенческих городков в городах Российской Федерации по заказу государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. Принять участие смогут студенты из Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Томска, Тюмени и других городов России. Их пожелания лягут в основу модели современного кампуса, подходящего для городов России, которую разрабатывает КБ Стрелка.

Подобные проекты являются уникальными для России и предполагают возвратную модель финансирования с участием частного инвестора при условии софинансирования проекта из федерального бюджета. Разработав организационно-экономическую и финансовую модель студенческого городка, ВЭБ.РФ совместно с Минобрнауки России предлагает создание университетских кампусов нового формата как ядра развития городского пространства, городской среды. В этом проекте кампус — это современное пространство со спортивными сооружениями, коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, библиотеками и, конечно, местами для жизни студентов и преподавателей. Это принципиально новая модель — создание «умного» пространства, на котором образовательное учреждение территориально совмещено с кампусом, а вокруг этой территории растет вся инфраструктура. В настоящее время прорабатываются проекты в Санкт-Петербурге, Перми и Томске, — отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Светлана Ячевская.

Межвузовские кампусы обычно располагаются на территориях с высокой транспортной доступностью и обеспечивают комфортную среду для проживания, обучения и общения студентов. Часто на территориях кампусов размещают магазины, кафе и прочие коммерческие объекты, отвечающие повседневным запросам жителей.





Кроме того, кампусы могут стать центрами городской жизни или городскими достопримечательностями, в их состав могут входить культурные объекты – например, музеи или культурные центры.