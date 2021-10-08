Студенты и преподаватели ТГУ просят вуз вернуть привычный формат расписания

Студенты и преподаватели Томского государственного университета просят руководство вернуться к привычному формату составления расписания. Дело в том, что из-за пандемии расписание формируется только на одну неделю, а не на весь семестр. Открытое обращение к ректору вуза Эдуарду Галажинскому подписали около 700 человек.
«25 августа 2021 года поступила информация о новом формате расписания – «гибкое» расписание, которое будет формироваться только на неделю вперед и будет запущено в ТГУ. Однако к шестой неделе обучения студентами и сотрудниками Университета было выявлено несколько недостатков введенной системы. Это отсутствие возможности долговременного планирования обучения, отсутствие возможности заранее спланировать занятие, качественно подготовить к нему материалы и оборудование преподавателям. Тем более в случае с очными практическими занятиями», — говорится в обращении.
Его авторы отмечают, что из-за новой системы необходимо постоянно наблюдать за расписанием на официальном сайте, так как оно может меняться и в течение недели, а какие-то автоматические уведомления об изменениях не приходят. Кроме того сейчас студентам стало сложнее совмещать работу и учебу, так как необходимо постоянно корректировать график, преподавателям — распределять нагрузку по учебным программам. Осложнилось и планирование поездок. Полное отсутствие уведомлений о происходящих изменениях.
«Проведенный среди обучающихся разных курсов и направлений Биологического Института социальный опрос показал, что 90% опрошенных выступают против нового формата расписания. Мы благодарны Университету за стремление быстро реагировать на изменения в эпидемиологической ситуации и обеспечить безопасный процесс обучения для сотрудников и студентов. Однако мы, обучающиеся и сотрудники Университета, просим Вас вернуть старый формат расписания с долгосрочным планированием занятий», — резюмируется в обращении.
На момент написания новости подписи под ним оставили 632 студента и 65 сотрудников вуза.
В свою очередь, в ТГУ отметили, что гибкое расписание в текущей эпидситуации — вынужденная мера.
«В связи с тем, что пандемия коронавирусом в стране продолжается, вуз должен быстро реагировать на такие моменты, как заболевший или вышедший на самоизоляцию преподаватель, большое количество заболевших в группе, поэтапный заезд студентов на кампус. Первый месяц мы проводили отладку этой системы, факультеты постепенно выходили в очный формат, студенты заезжали на кампус — сейчас 4250 студентов, в том числе иностранцев, уже приехали и прошли трёхдневную самоизоляцию», — говорится в сообщении университета.
Там подчеркивается, что, при этом, в ближайшее время при участии факультетов расписание будет зафиксировано минимум на месяц вперед.
«Пожелания к расписанию будут максимально учтены при отладке автоматической системы. При этом нужно учесть и то, что расписание в силу объективных причин всё равно будет периодически меняться», — резюмирует вуз.