Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Студенты и преподаватели ТГУ просят вуз вернуть привычный формат расписания
Новости

Студенты и преподаватели ТГУ просят вуз вернуть привычный формат расписания

ТВ2 ТВ2

Студенты и преподаватели Томского государственного университета просят руководство вернуться к привычному формату составления расписания. Дело в том, что из-за пандемии расписание формируется только на одну неделю, а не на весь семестр. Открытое обращение к ректору вуза Эдуарду Галажинскому подписали около 700 человек.

«25 августа 2021 года поступила информация о новом формате расписания – «гибкое» расписание, которое будет формироваться только на неделю вперед и будет запущено в ТГУ. Однако к шестой неделе обучения студентами и сотрудниками Университета было выявлено несколько недостатков введенной системы. Это отсутствие возможности долговременного планирования обучения, отсутствие возможности заранее спланировать занятие, качественно подготовить к нему материалы и оборудование преподавателям. Тем более в случае с очными практическими занятиями», — говорится в обращении. 

Его авторы отмечают, что из-за новой системы необходимо постоянно наблюдать за расписанием на официальном сайте, так как оно может меняться и в течение недели, а какие-то автоматические уведомления об изменениях не приходят. Кроме того сейчас студентам стало сложнее совмещать работу и учебу, так как необходимо постоянно корректировать график, преподавателям — распределять нагрузку по учебным программам. Осложнилось и планирование поездок. Полное отсутствие уведомлений о происходящих изменениях.

«Проведенный среди обучающихся разных курсов и направлений Биологического Института социальный опрос показал, что 90% опрошенных выступают против нового формата расписания. Мы благодарны Университету за стремление быстро реагировать на изменения в эпидемиологической ситуации и обеспечить безопасный процесс обучения для сотрудников и студентов. Однако мы, обучающиеся и сотрудники Университета, просим Вас вернуть старый формат расписания с долгосрочным планированием занятий», — резюмируется в обращении.

На момент написания новости подписи под ним оставили 632 студента и 65 сотрудников вуза.

В свою очередь, в ТГУ отметили, что гибкое расписание в текущей эпидситуации — вынужденная мера. 

«В связи с тем, что пандемия коронавирусом в стране продолжается, вуз должен быстро реагировать на такие моменты, как заболевший или вышедший на самоизоляцию преподаватель, большое количество заболевших в группе, поэтапный заезд студентов на кампус. Первый месяц мы проводили отладку этой системы, факультеты постепенно выходили в очный формат, студенты заезжали на кампус — сейчас 4250 студентов, в том числе иностранцев, уже приехали и прошли трёхдневную самоизоляцию», — говорится в сообщении университета. 

Там подчеркивается, что, при этом, в ближайшее время при участии факультетов расписание будет зафиксировано минимум на месяц вперед.

«Пожелания к расписанию будут максимально учтены при отладке автоматической системы. При этом нужно учесть и то, что расписание в силу объективных причин всё равно будет периодически меняться», — резюмирует вуз.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.