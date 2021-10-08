Студенты и преподаватели ТГУ просят вуз вернуть привычный формат расписания

Студенты и преподаватели Томского государственного университета просят руководство вернуться к привычному формату составления расписания. Дело в том, что из-за пандемии расписание формируется только на одну неделю, а не на весь семестр. Открытое обращение к ректору вуза Эдуарду Галажинскому подписали около 700 человек.

«25 августа 2021 года поступила информация о новом формате расписания – «гибкое» расписание, которое будет формироваться только на неделю вперед и будет запущено в ТГУ. Однако к шестой неделе обучения студентами и сотрудниками Университета было выявлено несколько недостатков введенной системы. Это отсутствие возможности долговременного планирования обучения, отсутствие возможности заранее спланировать занятие, качественно подготовить к нему материалы и оборудование преподавателям. Тем более в случае с очными практическими занятиями», — говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что из-за новой системы необходимо постоянно наблюдать за расписанием на официальном сайте, так как оно может меняться и в течение недели, а какие-то автоматические уведомления об изменениях не приходят. Кроме того сейчас студентам стало сложнее совмещать работу и учебу, так как необходимо постоянно корректировать график, преподавателям — распределять нагрузку по учебным программам. Осложнилось и планирование поездок. Полное отсутствие уведомлений о происходящих изменениях.

«Проведенный среди обучающихся разных курсов и направлений Биологического Института социальный опрос показал, что 90% опрошенных выступают против нового формата расписания. Мы благодарны Университету за стремление быстро реагировать на изменения в эпидемиологической ситуации и обеспечить безопасный процесс обучения для сотрудников и студентов. Однако мы, обучающиеся и сотрудники Университета, просим Вас вернуть старый формат расписания с долгосрочным планированием занятий», — резюмируется в обращении.

На момент написания новости подписи под ним оставили 632 студента и 65 сотрудников вуза.