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Студентов Томского политеха научат работать с сетью интернета вещей

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Студенты Томского политехнического университета получили специальные комплекты оборудования для разработки устройств интернета вещей. Оснастила вуз этими комплектами компания МТС.  Наборы Development Kit позволят юным ученым создать российские образцы IoT-устройств и ускорить вывод IoT-продуктов на рынок.

«Сегодня Томский политехнический университет приобрел 11 «волшебных чемоданчиков». Это DevKit от МТС, оборудование для создания умных устройств. В комплект входят отладочный набор плат, проводов, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, доступ к IoT платформе, безлимитный доступ к сети NB-IoT на год и встроенный SIM-чип. Томский политехнический университет – альма матер для большинства ИТ-специалистов Сибири. И я очень рада, что мы участвуем в обучении. Уверена, что преподаватели помогут студентам разработать свои прототипы IoT датчиков, очень важные и востребованные во многих отраслях. В первую очередь – в ЖКХ», — отметила директор компании МТС в Томской области Марина Фещенко на своей странице в Фейсбуке.

Development Kit позволит разрабатывать датчики, которые передают небольшие объемы данных и требуют высокой энергоэффективности. Такие устройства активно используются в сфере ЖКХ, безопасности, умного города и сельского хозяйства. Набор позволяет быстро освоить работу с сетью NB-IoT благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino.

«Уже в феврале на площадке Томского политехнического университета пройдет студенческий финал Национальной технологической олимпиады по профилю «Умный город», где будет использовано оборудование от МТС. А с нового учебного года наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов ТПУ. На их базе будут разработаны специальные лабораторные работы по образовательным направлениям «Электроника и наноэлектроника» и «Биотехнические системы и технологии», — рассказал директор Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Павел Баранов. —  Новое оборудование позволит в реальных условиях тестировать IoT-устройства, которые разрабатывают обучающиеся. Важно, что DevKit предлагает интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроля работы датчиков, сенсоров и узлов системы. Это сокращает путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации».

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