Студентов Томского политеха научат работать с сетью интернета вещей

Студенты Томского политехнического университета получили специальные комплекты оборудования для разработки устройств интернета вещей. Оснастила вуз этими комплектами компания МТС. Наборы Development Kit позволят юным ученым создать российские образцы IoT-устройств и ускорить вывод IoT-продуктов на рынок.
Development Kit позволит разрабатывать датчики, которые передают небольшие объемы данных и требуют высокой энергоэффективности. Такие устройства активно используются в сфере ЖКХ, безопасности, умного города и сельского хозяйства. Набор позволяет быстро освоить работу с сетью NB-IoT благодаря открытому коду, доступу к платформе интернета вещей и совместимости с платформой Arduino.
«Уже в феврале на площадке Томского политехнического университета пройдет студенческий финал Национальной технологической олимпиады по профилю «Умный город», где будет использовано оборудование от МТС. А с нового учебного года наборы обязательно будут включены в проектную деятельность студентов ТПУ. На их базе будут разработаны специальные лабораторные работы по образовательным направлениям «Электроника и наноэлектроника» и «Биотехнические системы и технологии», — рассказал директор Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ Павел Баранов. — Новое оборудование позволит в реальных условиях тестировать IoT-устройства, которые разрабатывают обучающиеся. Важно, что DevKit предлагает интуитивно понятный интерфейс, легкость подключения и контроля работы датчиков, сенсоров и узлов системы. Это сокращает путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации».