Студентов переводят на удаленку до 6 февраля?

В нем уточняется, что «вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором».

Как стало известно ТВ2, пока в Томске решение о переходе на удаленное обучение не принято. В ближайшее время состоится заседание консорциума томских вузов с Роспотребнадзором, и на нем будет принято единое для всех решение.

11 ноября, когда был издан этот приказ, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, его заместители Андрей Антонов и Людмила Огородова, а также ректор ТГУ Эдуард Галажинский встречались в Москве с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.





В ходе встречи глава региона обсудил с министром обновляемую концепцию «ИНО Томск» и проект строительства многофункционального межуниверситетского кампуса на левом берегу Томи. «Наука, инновации, университеты и студенты – это главный драйвер развития Томска и, разумеется, один из главных приоритетов работы власти, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Вместе с федеральным центром и крупным бизнесом мы будем развивать университетскую инфраструктуру и дальше. Эпидемия отложила, но не отменила эту работу – в этом у нас с Валерием Николаевичем абсолютное понимание. Будем форсировать».

