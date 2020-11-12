Добрые новости
12 ноября,
2020
1
фото
Новости

Студентов переводят на удаленку до 6 февраля?

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Студентов российских вузов должны перевести на удаленное обучение до 6 февраля 2021 года, следует из приказа министерства образования и науки РФ.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

«До окончания второго семестра (6 февраля 2021 года) студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно», — говорится в приказе ведомства, опубликованном в среду.


«Вузам Москвы и Санкт-Петербурга обеспечить переход исключительно на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», — говорится в приказе.


В нем уточняется, что «вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором». 

Как стало известно ТВ2, пока в Томске решение о переходе на удаленное обучение не принято. В ближайшее время состоится заседание консорциума томских вузов с Роспотребнадзором, и на нем будет принято единое для всех решение.

11 ноября, когда был издан этот приказ, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, его заместители Андрей Антонов и Людмила Огородова, а также ректор ТГУ Эдуард Галажинский встречались в Москве с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.


В ходе встречи глава региона обсудил с министром обновляемую концепцию «ИНО Томск» и проект строительства многофункционального межуниверситетского кампуса на левом берегу Томи. «Наука, инновации, университеты и студенты – это главный драйвер развития Томска и, разумеется, один из главных приоритетов работы власти, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Вместе с федеральным центром и крупным бизнесом мы будем развивать университетскую инфраструктуру и дальше. Эпидемия отложила, но не отменила эту работу – в этом у нас с Валерием Николаевичем абсолютное понимание. Будем форсировать».

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.