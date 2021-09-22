Студентов и сотрудников эвакуировали из Биокорпуса СибГМУ из-за неопознанного свертка

Студентов и сотрудников эвакуировали из Биокорпуса СибГМУ на Учебной, 39. Причиной эвакуации стал неопознанный сверток на лавочке возле здания.

«На лавочке возле Биокорпуса СибГМУ был обнаружен неопознанный сверток, — рассказала ТВ2 представитель университета. — Управлением комплексной безопасности СибГМУ была вызвана полиция и согласно инструкциям организовано ограждение подозрительного объекта и произведена эвакуация людей из здания».

Сотрудник СибГМУ добавила, что на месте работает полиция, а людям уже разрешили вернуться в здания. В данный момент на сайте областного управления МВД информации о случившемся нет.