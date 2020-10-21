Студентка ТГАСУ предложила проект обустройства старинной водоразборной будки
Студентка Томского архитектурного университета Анастасия Шеметова предложила проект реставрации для одной из старейших в городе кирпичных водоразборных будок на улице Розы Люксембург, 67а.
Проект выполнялся под руководством доцента кафедры реставрации и реконструкции Елены Ситниковой. Как рассказали в вузе, сначала архитекторы провели первое в Томске исследование по изучению состояния всех водоразборных будок города, которых сохранилось пять. Специалисты называют будку на Розы Люксембург неотъемлемой частью комплекса построек первого томского водопровода, поэтому предлагают использовать здание полностью, чтобы сохранить его.
«Необходимо подстроить колоритное строение для жизни современного города, – отмечает Анастасия. – Создать единую картинку исторического квартала с современным функционалом. Правильно выбрать новую функцию для объекта, которая бы позволила раскрыть все художественно-эстетические достоинства здания и сохранить его объемно-планировочную структуру».
Сейчас в будке находится мини-кофейня, но архитекторы считают, что здание используется непродуктивно, потому что помещение второго этажа с интересным пространством и лепным декором на потолке недоступно для посторонних. Поэтому исследователи предлагают провести реставрацию и приспособить помещение под магазин декоративных свечей.
По задумке на первом этаже будки может разместиться торговая лавка, на втором – мастерская для занятий по изготовлению свечей своими руками. Она станет «изюминкой» заведения. В летнее время благоустроенную территорию вокруг заведения можно использовать для привлечения аудитории и проводить мастер-классы для детей.
«Используя исторические здания под актуальные для города функции, мы не только способствуем их сохранению, но и сохранению историко-архитектурной среды в целом, – говорит Анастасия. – А также воспитываем в будущих поколениях любовь к родному городу, понимание ценности историко-культурного наследия».
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