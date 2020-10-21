Студентка ТГАСУ предложила проект обустройства старинной водоразборной будки

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Студентка Томского архитектурного университета Анастасия Шеметова предложила проект реставрации для одной из старейших в городе кирпичных водоразборных будок на улице Розы Люксембург, 67а.

Проект выполнялся под руководством доцента кафедры реставрации и реконструкции Елены Ситниковой. Как рассказали в вузе, сначала архитекторы провели первое в Томске исследование по изучению состояния всех водоразборных будок города, которых сохранилось пять. Специалисты называют будку на Розы Люксембург неотъемлемой частью комплекса построек первого томского водопровода, поэтому предлагают использовать здание полностью, чтобы сохранить его.

Фото: Томский обзор

«Необходимо подстроить колоритное строение для жизни современного города, – отмечает Анастасия. – Создать единую картинку исторического квартала с современным функционалом. Правильно выбрать новую функцию для объекта, которая бы позволила раскрыть все художественно-эстетические достоинства здания и сохранить его объемно-планировочную структуру».

Сейчас в будке находится мини-кофейня, но архитекторы считают, что здание используется непродуктивно, потому что помещение второго этажа с интересным пространством и лепным декором на потолке недоступно для посторонних. Поэтому исследователи предлагают провести реставрацию и приспособить помещение под магазин декоративных свечей.

Фото: скриншот проекта с сайта ТГАСУ

С каждым годом декоративные свечи становятся все более популярными, – считает Анастасия Шеметова. – Их используют в качестве декора на фотосессиях и торжественных мероприятиях. На эту мысль меня натолкнула и сама форма объекта. Небольшая башня с энтазисом (ред. плавное изменение диаметра сечения колонны) и шатровой крышей внешне напоминает горящую свечу