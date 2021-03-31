Студентка из Томска выпустила фотопроект о равенстве мужчин и женщин. Вызвала ад в комментариях

«Идею проекта я придумывала год. Картинка, как это должно быть, пришла ко мне за одну ночь. Я часто сталкивалась с ситуациями, когда люди говорили, что ты раз ты женщина, то ты должна делать так. Или раз ты мужчина, то должен делать так. Я пыталась понять, почему так. Я видела в этом двойные стандарты: мужчина должен зарабатывать деньги, а что, женщина не может этого делать? И я поняла такую вещь, что ты можешь делать все, что угодно, если ты не приносишь никому вреда. И ужасает, когда ты делаешь то, что ты хочешь, а в ответ получаешь агрессивную реакцию», — рассказала ТВ2 Анастасия Карпова.

Проект, добавляет Анастасия Карпова, вызвал большой резонанс. В том числе кучу негативных комментариев.





«Когда я начала продвигать свой проект, то не видела особо нигде негативных комментариев, и тут мне пишет Олег и говорит, я рад, что проект вызвал такой резонанс, — говорит Анастасия. — Я такая, о да, такие милые комментарии. На что он мне скидывает переписку из паблика «Жесть Томска», где просто ад. Писали про Содом и Гоморру. И что те, кто без веры ведет, тот сам себе навредит. И что меня, а я преподаватель английского языка, надо увольнять. И чему она научит наших детей, а я не учу детей. И что меня надо сжечь, как ведьму. Добро пожаловать в Средневековье. Ладно, людям не нравятся мужчины в платье. Но я ужаснулась, с какой злостью это написано. Там писали: хоть бы его избили. То есть человека хотят избить только за то, что он другой. Мы все разные. Меня поражает эта агрессия. После этого я показала проект своему научному руководителю, и она меня похвалила. И тогда я успокоилась. Конечно, были и хорошие отзывы. Писали, что, мол, не знали, что такие проекты делают в Томске. Это очень приятно».