«СтудентЭлитТомск», van&gog, «Александр второй Блок»: как предлагают назвать новое общежитие ТГУ

Больше 150 названий предложили для нового общежития ТГУ, которое введут в эксплуатацию в марте 2020 года. В ближайшие дни комиссии предстоит выбрать топ-10 названий, которые будут представлены на голосование в группе ТГУ в ВК .

Среди предлагаемых вариантов прослеживается несколько направлений: тематика, связанная с рекой и морем – «Бригантина», «Фрегат», «Причал», «Корвет», «Бриг», «Наутилус»; романтический уклон – «Начало пути», «Вдали от дома», «Звездные врата», «Лунная соната», «Юнона и Авось»; названия в духе советского времени – «Единая коммуна», «Главотдыхбыт», «Коммунарка».





Ряд предложенных вариантов напрямую связан с университетской тематикой: «Зачётка», «Магистрант», «СтудентЭлитТомск», «Гезехус», «Кампус ТГУ». Каждый десятый участник конкурса предлагал англоязычные названия: «MyWay», «NovaStar», «SuperNova», «DoubleRoyal», «Big hope», «Forward», «van&gog».





Многие авторы старались подходить к выбору названия с креативом, так появились «ТГУмнички», «Умные соседи», «Александр Блок» и «Александр второй Блок». Исходя из пояснений авторов, при выборе названия одни ориентировались на его звучность (чтобы хорошо звучало на разных языках), другие хотели подчеркнуть, что в общежитии проживает молодая эрудированная молодежь, третьи хотели сделать прямую привязку к университету и местности («Аркада на Аркадии», «Мавлюкеевское»).





«Очень приятно, что люди настолько активно откликнулись на наш призыв поучаствовать в выборе названия и проявили фантазию, – говорит проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский. – В ближайшее время все предложенные варианты рассмотрит комиссия, в которую вошли представители студенческого профкома, студсовета, управления социальной и молодежной политики, деканатов и учебных институтов, ректората ТГУ, управления информационной политики университета. Комиссии предстоит определить топ-10 названий, которые будут выставлены на голосование в группе ТГУ в ВК. Победителя мы узнаем в марте».





Добавим, что этап строительства и отделки нового общежития завершен, в настоящее время идет монтаж и установка мебели, бытовой техники. Новоселами двух корпусов, общая площадь которых превышает 21 тысячу квадратных метров, станут, в основном, магистранты и аспиранты всех факультетов и учебных институтов ТГУ.