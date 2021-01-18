«Студентам университеты, а не колонии»: в Томске прошли пикеты в поддержку математика Азата Мифтахова

Суд приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В Томске прошли пикеты в поддержку математика, которого обвиняли в нападении на офис «Единой России».

«Сегодня вышел в пикет в поддержку политических заключенных. Преследования по политическим мотивам в России только набирают обороты. Буквально ни дня в информационной повестке не проходит без новости об очередном допросе, сроке, штрафе или ином давлении. На мой взгляд, как коммуниста и депутата городской Думы, это недопустимо», — прокомментировал депутат городской думы, коммунист Роман Романов.

«Подумайте, будь у следствия железные доводы, доказательства – стали бы переносить? Нет! У них нет ничего, кроме показаний их же «секретного» свидетеля. Солидарность, общественная огласка – это то, что может спасти не только Азата, но и множество других людей в России. Письмо политзаключенному, пост в социальных сетях, одиночный пикет... Все это малые дела каждого гражданина, которые никто не сможет отнять», — прокомментировал Вячеслав.

Первый секретарь Томского обкома ЛКСМ Вячеслав Третьяков участвовал в пикете в поддержку Азата Мифтахова и на прошлой неделе. Тогда суд над математиком перенесли.

По версии обвинения, Азамат Мифтахов и еще несколько человек в январе 2018 года разбили окно в офисе «Единой России» на севере Москвы и бросили дымовую шашку. Мифтахова задержали в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили только часть 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). По этой же статье обвиняются его предполагаемые соучастники Елена Горбань и Андрей Ейкин. Елену Горбань приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а Андрея Ейкина — к двум годам лишения свободы условно. Они ранее признали вину.





Обвинение строится на показаниях засекреченного свидетеля. Как сообщает СКР, этот человек якобы видел Мифтахова у офиса «Единой России», а потом узнал его по «выразительным бровям». В суде повторить свои показания он не смог — гособвинение объявило, что он скончался.





Сам аспирант утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает. Он рассказывал адвокату, что полицейские его били и угрожали шуруповертом, требуя дать признательные показания. Позже след шуруповерта на груди и синяк на ухе Мифтахова зафиксировали и члены Общественной наблюдательной комиссии. Но Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело о применении насилия.





В поддержку Мифтахова выступили больше 2500 ученых из 15 стран.





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