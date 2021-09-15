Студентам творческих университетов после колледжей и техникумов могут предоставить отсрочку от армии

«За год службы даже талантливый молодой человек может растерять свои навыки. В результате это может пагубно сказаться на его карьере и будущем в целом. За особенных, увлеченных и талантливых студентов мы даже пишем письмо с просьбой, чтобы отсрочили от армии. То же самое касается и «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций», — рассказала НИА Томск директор «Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова» Марина Смирнова.