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Студентам творческих университетов после колледжей и техникумов могут предоставить отсрочку от армии

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На данный момент студенты, которые получили среднее профессиональное образование в области культуры и искусства, не могут претендовать на отсрочку от армии, если продолжают обучение по программам высшего образования. Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева озвучила предложение, что молодые люди призывного возраста, выбравшие для себя обучение творческой профессии, должны иметь возможность поступить в вуз без потери отсрочки от службы в армии. Ее предложение поддержали ряд творческих университетов и оркестров России.

«За год службы даже талантливый молодой человек может растерять свои навыки. В результате это может пагубно сказаться на его карьере и будущем в целом. За особенных, увлеченных и талантливых студентов мы даже пишем письмо с просьбой, чтобы отсрочили от армии. То же самое касается и «Губернаторского колледжа социально-культурных технологий и инноваций», — рассказала НИА Томск директор «Томского музыкального колледжа имени Эдисона Денисова» Марина Смирнова.

Если идея Шмелевой реализуется, то это увеличит число молодых специалистов творческих профессий и поспособствует популяризации культурных ценностей в России.

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